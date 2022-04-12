. Yeni aşka yelken mi açtı?
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Beyaz Gazete
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Yeni aşka yelken mi açtı?

Geçtiğimiz yıl 'şiddet' ve 'ihanet' iddiasıyla boşanan oyuncu Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser, yeniden evlilik kararı almıştı. İkinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan çift, geçtiğimiz aylarda tekrar ayrılık kararı almıştı. Şimdilerde sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Damla Ersubaşı’nın yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor.

Ekleme: 12.04.2022 - 19:29 Güncelleme: 12.04.2022 - 19:31 / Editör: Ozge Selin
Bir dönem ekrana gelen Sihirli Annem isimli diziyle tanınan ve daha sonra kariyerinden çok özel hayatıyla gündeme gelen Damla Ersubaşı, ihanet iddiasıyla 2016 yılında hayatını birleştirdiği eşi Mustafa Can Keser ile yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından bir süre görüşen ikili tekrar görüşmeme kararı aldı.

Sosyal medya sayfasından paylaştığı cesur karelerle sık sık gündeme gelen Damla Ersubaşı, son olarak göğüs dekolteli bir fotoğrafını Instagram sayfasından yayınladı.

Geçtiğimiz senelerde mide küçültme ameliyatı sayesinde 6.5 ayda 41 kilo veren Ersubaşı, günden günde adeta eridi.

Formda vücuduyla dikkat çeken Damla Ersubaşı'nın dekolteli karesi takipçileri tarafından beğeni ve yorum topladı.

Damla Ersubaşı'ya yorum yapanların arasında yapımcı Evren Yaşlak da vardı. Yaşlak, Damla Ersubaşı'nın paylaştığı bu kareye dört tane kalp emojisi koydu.

Yaşlak'ın bu yorumunun ardından ikilinin aşk yaşadığı iddia edildi.

Yeni aşka yelken mi açtı?

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