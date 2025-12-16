  • USD: 42,63 - 42,71
Şebnem Bozoklu'dan çarpıcı açıklamalar!

Başarılı oyunculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine konu olan Şebnem Bozoklu, İbrahim Selim'in programına katıldı.

Ekleme: 16.12.2025 - 17:10 Güncelleme: 16.12.2025 - 17:12
Başarılı oyunculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine konu olan Şebnem Bozoklu, İbrahim Selim'in programına katıldı.

Şebnem Bozoklu “Hayatımda sadece gerçek insanlar olsun istiyorum. Gerçek değil, imajı sahte olan kişilerle yolum kesişmesin. Onlarla olan bağlarımı tamamen kopardım.' dedi. Ünlü ismin bu açıklamaları sonrası 'Kim acaba?' soruları gündeme geldi.

"KENDİMİ KORUMAK ADINA"

Oyuncu, bu kararının bir kırgınlık veya öfke değil, kendi huzurunu koruma isteğinden kaynaklandığını belirtti:

“Enerjimi ve zamanımı gerçek olmayan insanlara harcamak istemiyorum. Hayatımdaki kişiler içten ve samimi olmalı. Kendimi korumak adına bu tür insanlarla bağımı kestim.”

İSİM VERMEDİ

Oyuncu, isim vermekten kaçınsa da “çok iyi numara yapan, insanları kandıran biri” vurgusu ise izleyenlerin merakını ikiye katladı. Sosyal medyada bahsedilen kişinin Ezgi Mola ya da Serenay Sarıkaya olabileceği konuşuldu.

