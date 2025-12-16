  • USD: 42,63 - 42,71
İlhan Şen'in sevgilisi bakın kim çıktı...

İlişkisini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden ünlü isimlerden İlhan Şen'in kendisinden 6 yaş büyük sevgilisi Pınar Gülkapan'ı görenler yorum yağdırdı.

Ekleme: 16.12.2025 - 17:20 Güncelleme: 16.12.2025 - 17:21 / Editör: Ozge Selin
Halef: Köklerin Çağrısı'nın başrollerinden olan İlhan Şen, oyunculuktaki performansı kadar özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

Aşk hayatını gözlerden uzak tutmaya çalışan İlhan Şen'in sevgilisi de oyuncu. Yakışıklı oyuncu, bir süredir birlikte olduğu kendi gibi oyuncu sevgilisi Pınar Gülkapan ile aşk yaşıyor.

İlhan Şen'in sevgilisi bakın kim çıktı...

"ANNESİ GİBİ"

İkili zaman zaman davetlerde görüntüleniyor. Ünlü çiftin arasındaki yaş farkı ise 6. Aralarındaki yaş farkından dolayı sosyal medyada gündem olan ünlü oyuncunun sevgilisi için; "Annesi zannettim", "Ablası gibi", "Kendisinden büyük duruyor" yorumları geliyor.

Sosyal güvenlik uzmanı uyardı! Prim borcunuz varsa bu tarihlere dikkat!

Sürücülere müjde! Benzine indirim geliyor

Kredi kartı borçlarına indirim! 1 Ocak'tan itibaren...

Grok Yine Kafa Karıştırdı!

O İşletim Sistemi Nasıl Olacak?

O Araç Testi Geçti Mi?

