İlhan Şen'in sevgilisi bakın kim çıktı...

Halef: Köklerin Çağrısı'nın başrollerinden olan İlhan Şen, oyunculuktaki performansı kadar özel hayatıyla da dikkat çekiyor.Aşk hayatını gözlerden uzak tutmaya çalışan İlhan Şen'in sevgilisi de oyuncu. Yakışıklı oyuncu, bir süredir birlikte olduğu kendi gibi oyuncu sevgilisi Pınar Gülkapan ile aşk yaşıyor."ANNESİ GİBİ"İkili zaman zaman davetlerde görüntüleniyor. Ünlü çiftin arasındaki yaş farkı ise 6. Aralarındaki yaş farkından dolayı sosyal medyada gündem olan ünlü oyuncunun sevgilisi için; "Annesi zannettim", "Ablası gibi", "Kendisinden büyük duruyor" yorumları geliyor.