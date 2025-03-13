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Dilek yıllar sonra ortaya çıktı!

Bir zamanların çok izlenen diziler arasında yer alan Akasya Durağı'nda Dilek karakterini canlandıran Pelin Sönmez, yıllar sonra ortaya çıktı. Sönmez'in değişimi dudak uçuklattı.

Ekleme: 13.03.2025 - 09:51 Güncelleme: 13.03.2025 - 09:54 / Editör: Ozge Selin
Şimdilerde tekrar bölümleri de büyük ilgiyle takip edilen Akasya Durağı dizisi oyuncularının aradan geçen yıllarda son halleri merak ediliyor. Bu isimlerden biri de Obayana'nın büyük aşkı Dilek karakterine hayat veren Pelin Sönmez.

Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden taksici Osman Aga'nın kızı Dilek şimdi ne yapıyor?
Pelin Sönmez'in canlandırdığı Dilek karakteri dizide babasını sürekli kızdıran ve evlenmek isteyen genç bir kızı izleyicinin karşısına çıkarıyordu.

Akasya Durağı'nda Obayana'nın büyük aşkı olan Dilek'i canlandıran Pelin Sönmez 2018 yılında evlenmiş ve gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı.
2023 yılında eşi Cem Candar'dan boşanan, nerede olduğu ve şimdilerde ne yaptığı merak edilen Pelin Sönmez, yıllar sonra ortaya çıktı.

Oyuncu Pelin Sönmez, geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Daha çok yurt dışında olduğunu, sürekli gidip geldiğini belirten Sönmez, 'Oyunculuğu aktif olarak yapmıyorum, diziler de çalışma hayatı yoğun. Ama her sene bir sinema filmi yapmak istiyorum' dedi. Sönmez, 'Özel hayatınızda değişiklik olacak mı?' sorusuna da 'Evet olabilir' yanıtını verdi.
İşte Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez'in son hali ve birbirinden iddialı paylaşımları...
Pelin Sönmez yıllar sonra değişimi ile ilgi odağı oldu.
Bir süredir ekranlardan uzak olan Pelin Sönmez, güzelliği ile yine kendine hayran bırakmayı başardı.
Dizide popüler olduğu yıllarda ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile olan ilişkisiyle de gündemde olan Pelin Sönmez, bu ilişkiyle magazin gündeminde de oldukça yer bulmuştu.



Dilek yıllar sonra ortaya çıktı!



Ünlü isim, Murat Dalkılıç ayrılığının ardından Cengiz Çelik ile 2 yıl süren bir evlilik yaşamıştı. 2014 yılında nikah masasına oturan Sönmez, Çelik'ten 2016 yılında ayrılmıştı. 1988 doğumlu olan Sönmez, 2018 yılında Cem Candar ile nikah masasına oturmuştu. Sönmez'in bu evliliği de 2023'de son buldu.
Max Bendo, yayınlandığı döneme damga vuran Akasya Durağı dizisinde Obayana karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Obayana karakteri ile hafızalara kazınan sempatik isim, En Son Babalar Duyar dizisinde de rol almıştı.

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