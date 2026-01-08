Ece Vahapoğlu kanserle savaşıyor!

47 yaşındaki sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımla rektum kanseriyle mücadele ettiğini takipçileriyle paylaşmıştı.Vahapoğlu, sevenlerini üzen haberi şu sözlerle duyurmuştu:''Bunu nasıl paylaşırım bilmiyordum ama bugün telefonum fazla çalmaya başladığı için - ne kadar hassas bir dönem olsa da - kendim yazarak açıklamayı uygun buldum. Hayatım bir süredir (iki aydır) tedaviler arasında geçiyor. Okulların açıldığı gün yaptırdığım kolonoskopide ‘rektum kanseri’ olduğumu öğrendim; o ilk hafta şoku soğukkanlılıkla atlattıktan sonra da kemoterapi tedavim başladı. Çok şükür 3.kemo bu hafta tamamlandı. İyiyim. Beni bilirsiniz; hayat ne getirirse getirsin hep şükrederim; güçlü dururum. Ortaya çıkan tümöre düşman olmadım; kökten bir temizlenme olacağına inandım.''''YOLUMA DEVAM EDİYORUM''Vahapoğlu, sözlerinin devamında da; ''Annem ve babamı üst üste kaybettim. Benim kadar sağlıklı yaşayan, dengeli beslenen, sporunu yapan, yoga ve meditasyonunu aksatmayan birinin bile başına gelebiliyor… Kontrollerinizi aksatmayın. Belirli aralıklarla tedavimi alıyor, dinleniyor, günlük yaşantıma ve seyahatlerime gayet iyi devam ediyorum. Zaten basından ve sosyal medyadan yine güzel yoğunluklarla işimde gücümde olduğumu görüyorsunuz. Kitabımın çıkışı da bu döneme denk geldi; öncesinde teklif aldığım ve kabul ettiğim yeni TV programına da yeni kanalımda çok yakında başlayacağım; hayatımın akışını ertelemeden yoluma tüm gücümle -umutsuz, mutsuz hisseden tüm kadınlara örnek olmak için - devam edeceğim. Farkındalık adına öğrenmem gerekenleri aldım ve yoluma heyecanla devam ediyorum. Takdir edersiniz ki hassas bir süreç; buna saygı ve sevgi duyulmasını rica ederim. Birkaç aya da kısmetse her şey bitecek'' ifadelerini kullanmıştı.AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİGeçtiğimiz cuma günü 6 saatlik bir operasyon geçiren Vahapoğlu; hastane odasından çekilen fotoğrafını; ''Operasyonum başarıyla geçti. 6 saat sürdü. Bir gece yoğun bakımda kaldıktan sonra normal odaya alındım. Birkaç gün daha buradayım. Not: Sürekli gülmüyorum; size selam için'' notuyla paylaşmıştı.SON DURUMUNU AÇIKLADIVahapoğlu, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili yeni bir paylaşım yaptı.'ÇOĞU BİTTİ''Sevdiklerine güzel haberi duyuran ünlü isim mesajında; ''Yeniden yürümenin gücü! Bedenine yeniden su değmesinin, saçlarının yıkanmasının, normal kıyafetle adım atmanın, sıvı beslenmeden normal yemeğe geçmenin, yeniden hayatına devam edeceğini hissetmenin şükredişini size anlatamam. Ufacık bir adım bile ne lüksmüş... Sağlıkla sınandığınızda hayatın anlamını keşfediş iyice yükseliyor. Önümde biraz daha süreç var ama çoğu bitti inşallah'' ifadelerini kullandı.Tedavisi devam eden Vahapoğlu'na takipçilerinden çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi.