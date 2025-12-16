  • USD: 42,63 - 42,71
Asena Doğum Gününde Coştu!

Ünlü oryantal Asena, eşiyle yollarını ayırmasının ardından Türkiye'ye dönüş yaptı. Asena, doğum gününü yakın dostlarıyla birlikte kutlarken gecede sürpriz anlar yaşandı. Sahneye çıkan Bayhan şarkılarını seslendirirken, Asena'nın dans ettiği coşkulu anlar dikkat çekti.

Ünlü oryantal Asena, 2017 yılında iş insanı Hasan Dere ile evlenmişti. Asena, geçtiğimiz haftalarda 8 yıllık evliliğini tek celsede sona erdirdi.

Boşanmanın ardından bir süredir uzak kaldığı sahnelere geri dönen ünlü oryantal, hayranlarını yeniden heyecanlandırdı.

Asena, son olarak yakın arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutladı. Özel bir organizasyon düzenleyen ünlü isim, kutlamadan renkli anları Instagram hesabından paylaştı.

Asena Doğum Gününde Coştu!

"BUGÜN YENİ YAŞIMIN İLK GÜNÜ"

Bayhan doğum gününde şarkılar söylerken Asena kendini sahneye attı ve eğlenceye dahil oldu. Dans ettiği o anları paylaşan Asena, şunları yazdı:

"Bugün yeni yaşımın ilk günü... Ve tüm dostlarım dün akşam bana unutamayacağım bir doğum günü sürprizi yaptı. Pek çok sanatçı dostum da hazırlıksız olmalarına rağmen benim için şarkılar söyledi. Hatta bir ara sevgili Bayhan'ın şarkılarıyla kendimi sahnede buldum. O söyledi, ben oynadım. 18 yaşıma girişimi şarkılarla danslarla kutladık. Dostlarım iyi ki varlar, hayat onlarla daha güzel ve anlamlı."



Sosyal güvenlik uzmanı uyardı! Prim borcunuz varsa bu tarihlere dikkat!

Sürücülere müjde! Benzine indirim geliyor

Kredi kartı borçlarına indirim! 1 Ocak'tan itibaren...

Grok Yine Kafa Karıştırdı!

O İşletim Sistemi Nasıl Olacak?

O Araç Testi Geçti Mi?

