  • USD: 43,89 - 43,96
  • EURO: 51,47 - 51,57
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Pelin Karahan Boşanıyor!

Ünlü oyuncu Pelin Karahan ile Bedri Güntay, 12 yıllık evliliklerini noktalama kararı aldı. Çiftin bir süredir ayrı evlerde yaşadığı öğrenildi

Ekleme: 24.02.2026 - 12:02 Güncelleme: 24.02.2026 - 12:03 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncu Pelin Karahan ile iş insanı Bedri Güntay, 2014 yılında evlenmişti.12 yıldır evli olan ünlü çiftten kötü haber geldi.

12 YILLIK EVLİLİK BİTİYOR
Ali Demir ve Eyüp Can adında iki oğlu bulunan ünlü oyuncu, Güntay'dan boşanma kararı aldı.

Çiftin bir süredir ayrı evlerde yaşadığı öğrenildi. Karahan'ın menajeri Ebru Demiröz; 'İki çocuk için hassasiyet bekliyoruz.' dedi.

İkinci evliliği de biten Pelin Karahan, 2011-2013 yılları arasında da Erdinç Bekiroğlu ile evlilik yaşamıştı.

Pelin Karahan Boşanıyor!

Pelin Karahan Boşanıyor!
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek çarpıcı açıklamalarda bulunuyor...
'Şeker fabrikaları satıldı' iddialarına Türkşeker'den rekorla yanıt geldi
Türk Telekom’dan Gökyüzünde Dijital Dönüşüm!
Teklif Sunuldu! Bedelli Askerlik Ücreti Ne Olacak?
İran Netanyahu'nun Ofisini Hedef Aldı!
Pakistan'da Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi!
İran Sınırında Güvenlik Tedbirleri Artırıldı!
Tanju Özcan Adliyeye Sevk Edildi!
Bilanço Ağırlaşıyor! Gazze'de Can Kaybı72 Bin 97 Oldu
Emekli İkramiyesi İçin Geri Sayım Başladı! Ödemeler Ne Zaman Yapılacak
500 Bin Sosyal Konut Projesinde Kura Heyecanı Sürüyor!
Büyüme Rakamları Belli Oldu! TÜİK Kritik Veriyi Açıkladı
Ekrem İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e Karşı Atak!
Bakan Kacır Açıkladı! '2026’da Sanayimizdeki Yükseliş Hızlanacak'
İngiltere'de Savaşta Kararını Verdi! İngiliz Basını Böyle Duyurdu
İran'ı Sarsan İhanet Şüphesi! Hamaney'in Yakınındaki O İsim Köstebek Mi?
Saldırı Dalgası Dünyayı Sarsıyor! Milyonlarca Dolar Zarar Yazıldı
Kuveyt'te ABD'ye Ait F-15 Savaş Uçağı Düşürüldü!
ABD Tarihinde Bir İlk! İran'a Karşı Kamikaze İHA'lar Kullanıldı
Bakan Bolat Duyurdu! İran Sınırından Yolcu Geçişleri Durduruldu
Bugün Hava Nasıl Olacak? Sıcaklar Mı Dönüyor?

Bugün Hava Nasıl Olacak? Sıcaklar Mı Dönüyor?

-4 Derecede Yüzdüler!

-4 Derecede Yüzdüler!

Sıfır Araçta Hava Yastığı Çalışmadı!

Sıfır Araçta Hava Yastığı Çalışmadı!

Televizyonda Reels Keyfi!

Televizyonda Reels Keyfi!

Kira Geliri Olanlar Dikkat! Kimler Beyan Edecek?

Kira Geliri Olanlar Dikkat! Kimler Beyan Edecek?

Ucuz iPhone Geliyor! Apple Yeni Ürünleri için Düğmeye Bastı!

Ucuz iPhone Geliyor! Apple Yeni Ürünleri için Düğmeye Bastı!