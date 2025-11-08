  • USD: 42,05 - 42,12
'Yıkılmadım ayaktayım'

Babası İbrahim Tatlıses'in şikayeti üzerine hakkında uzaklaştırma kararı alınan ve elektronik kelepçe takılan Ahmet Tatlıses, sosyal medyadan yeni paylaşım yaptı.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, bir süredir görüşmediği oğlu Ahmet Tatlıses hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

Kararın ardından Ahmet Tatlıses'e elektronik kelepçe takıldı. Baba ve oğul arasındaki sorunlar devam ederken Ahmet Tatlıses'ten, dikkat çeken bir paylaşım geldi.

'DİMDİK AYAKTAYIM'

Tatlıses'ten yeni paylaşım geldi. Instagram hesabından kendi fotoğrafını yayınlayan Tatlıses, 'Hayırlı cumalar. Kalbimde huzur, yüzümde tebessüm var. Yaşadığım her şey beni yordu belki ama yıkmadı şükür. Bugün yine dimdik ayaktayım.' yazdı.

