'Yıkılmadım ayaktayım'

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, bir süredir görüşmediği oğlu Ahmet Tatlıses hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı.Kararın ardından Ahmet Tatlıses'e elektronik kelepçe takıldı. Baba ve oğul arasındaki sorunlar devam ederken Ahmet Tatlıses'ten, dikkat çeken bir paylaşım geldi.Tatlıses'ten yeni paylaşım geldi. Instagram hesabından kendi fotoğrafını yayınlayan Tatlıses, 'Hayırlı cumalar. Kalbimde huzur, yüzümde tebessüm var. Yaşadığım her şey beni yordu belki ama yıkmadı şükür. Bugün yine dimdik ayaktayım.' yazdı.