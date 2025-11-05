  • USD: 42,04 - 42,11
Muazzez Abacı Yoğun Bakımda!

ABD'de geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi altına alınan Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı, böbreklerinde yaşanan komplikasyon nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı.

Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı, geçtiğimiz haftalarda kızı Saba Abacı'yı ziyaret etmek için gittiği ABD'de kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan usta sanatçıya yapılan müdahale sonrası anjiyo uygulanarak stent takıldı. Bir süre normal odada tedavi gören Abacı'nın sağlık durumunda yeni bir gelişme yaşandı. Menajeri Taner Budak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sanatçının böbreklerinde sorun oluştuğunu ve tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini duyurdu.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Budak açıklamasında şu ifadeleri kullandı, 'Sanatçımız Sayın Muazzez Abacı, geçen hafta kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olmuş ve stent takılmıştı. Tedavisine normal odada devam ediliyordu. Ancak yapılan kontrollerde, anjiyo sırasında verilen kontrast sıvının böbreklerinde sorun yarattığı tespit edilmiştir. Böbreklerin görevini tam yapamaması nedeniyle ciğerlerinde sıvı birikmiş ve nefes alma güçlüğü oluşmuştur. Bu nedenle tedavisine yoğun bakımda devam edilmektedir.'
