Rabia Karaca Tutuklandı!

Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur'un ikinci sezonuna damga vuran Rabia Karaca son olarak Öykü Serter'in sunduğu YouTube'da yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programına dahil olmuştu.O dönem Gökhan ile yaşadığı fırtınalı aşkla hafızalara kazınan Rabia Karaca yıllar içindeki değişimiyle de dikkat çekmişti.Geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri haline dönüşen Karaca'nın son hali uzun süre konuşulmuştu.Rabia Karaca'nın son haline sosyal medyada; 'Sesi bile değişmiş', 'Bu başkası bence', 'Bu nasıl bir değişim ya', 'Gerçekten tanıyamadım' gibi yorumlar yapılmıştı.Rabia Karaca şimdi de gözaltı haberleriyle gündeme geldi. ‘Uyuşturucu' soruşturması kapsamında İstanbul'da eğlence mekanları ve otellerin olduğu toplam 34 işletmeye eş zamanlı operasyon düzenlendi. 19 şüpheli gözaltına alındı. Bu isimlerden biri deRabia Karaca oldu.Rabia Karaca çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.