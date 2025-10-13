Ajda Pekkan İçini Döktü! ' Evde Kaldım'

Türk pop müziğinin Süperstar'ı Ajda Pekkan önceki akşam sevenleriyle buluştu. 79 yaşındaki ünlü şarkıcı yine performansıyla ve esprileriyle dikkat çekti.Serin ve yağışlı olmasına rağmen karşısında binlerce hayranını gören şarkıcı, 'Dünyanın neresinden kim gelirse gelsin, vallahi battaniyeleri üzerime çeker dizi seyrederdim. Hepiniz delisiniz.' dedi.Konserin ilerleyen dakikalarında hayranlarıyla şakalaşan sanatçı, 'Ben evde kaldım siz evlendiniz' deyince bir müziksever, 'Ajda evlen benimle' diye haykırdı.Cem Özer de 'Ajda Türkiye'nin en demli genç kızı, en demli ses sanatçısı. Geçen pazartesi günü provalara başlamış. Çok disiplinli bir kadın. İnşallah daha uzun yıllar bizi kendinden mahrum etmez.' diye konuştu.Süperstar'ı izlemeye gelenler arasında Halil Ergün ve Cem Özer de vardı. Halil Ergün, 79 yaşındaki Ajda Pekkan için 'Karşımızda bir tarih var.' dedi.