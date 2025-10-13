  • USD: 41,64 - 41,71
  • EURO: 48,19 - 48,27
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ajda Pekkan İçini Döktü! ' Evde Kaldım'

Önceki gün İstanbullu hayranlarıyla bir araya gelen Ajda Pekkan, sahneden sevenleriyle muhabbet etti.

Ekleme: 13.10.2025 - 09:42 Güncelleme: 13.10.2025 - 09:46 / Editör: Ozge Selin
Türk pop müziğinin Süperstar'ı Ajda Pekkan önceki akşam sevenleriyle buluştu. 79 yaşındaki ünlü şarkıcı yine performansıyla ve esprileriyle dikkat çekti.

Serin ve yağışlı olmasına rağmen karşısında binlerce hayranını gören şarkıcı, 'Dünyanın neresinden kim gelirse gelsin, vallahi battaniyeleri üzerime çeker dizi seyrederdim. Hepiniz delisiniz.' dedi.

Ajda Pekkan İçini Döktü! ' Evde Kaldım'

'SİZ DELİSİNİZ'

Konserin ilerleyen dakikalarında hayranlarıyla şakalaşan sanatçı, 'Ben evde kaldım siz evlendiniz' deyince bir müziksever, 'Ajda evlen benimle' diye haykırdı.

Cem Özer de 'Ajda Türkiye'nin en demli genç kızı, en demli ses sanatçısı. Geçen pazartesi günü provalara başlamış. Çok disiplinli bir kadın. İnşallah daha uzun yıllar bizi kendinden mahrum etmez.' diye konuştu.

Süperstar'ı izlemeye gelenler arasında Halil Ergün ve Cem Özer de vardı. Halil Ergün, 79 yaşındaki Ajda Pekkan için 'Karşımızda bir tarih var.' dedi.
Özgür Özel'in Hayal Dünyası! ' Anlaşma Bizim Sayemizde '
Dünyanın gözü Gazze'de! Rehineler serbest bırakılıyor
Batı Şeria'da sessiz soykırım! Hedef Hamas değil Filistin’i yok etmek
Gazze'nin kuzeyine umut göçü başladı! 'Enkaz da olsa burası bizim yuvamız'
Bakan Yerlikaya duyurdu! Vatandaşları böyle kandırmışlar: 73 milyonluk vurgun
Garsonluktan Manipülatörlüğe !
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamalarda Bulunuyor!
Türkiye-Suriye 'Güvenlik İş Birliği Toplantısı'!
Ünlü Oyuncu CHP'li Belediyeye Ateş Püskürdü!
Bakanlık Müdahale Etti! Fiyat Bilgisi Zorunluluğu Geliyor...
Ankara'da CHP Zulmü Bitmiyor!
Bakan Murat Kurum TOKİ'nin Kaliteli Projelerini Paylaştı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a Gidiyor!
Hamas Rehineleri Bugün Bırakabilir!
ALTAY Tankı Geliyor! İlk Teslimat 28 Ekim...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e net mesaj! ' İsrail hükümeti attığı imzanın arkasında durmalıdır'
Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a sert tepki! 'Kamuoyunu yanıltma gayreti içinde'
CHP'li belediyeden vatandaşa büyük şok! Hizmet bir anda iptal edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan baba ocağında! Tek tek komşularıyla sohbet etti
Bugün Hava Nasıl Olacak?

Bugün Hava Nasıl Olacak?

O Şirket Açık Bulana Servet Ödeyecek!

O Şirket Açık Bulana Servet Ödeyecek!

Onun Yetersizliğindeki Tehlike!

Onun Yetersizliğindeki Tehlike!

Lansman Öncesi Özellikler Sızdırıldı!

Lansman Öncesi Özellikler Sızdırıldı!

O Ülkede İntihar Oranlarında Zirvede!

O Ülkede İntihar Oranlarında Zirvede!

Kapalı Cam Tavan Herkese Saçma Gelmişti!

Kapalı Cam Tavan Herkese Saçma Gelmişti!