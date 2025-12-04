Survivor Yiğit Poyraz aşka geldi!

Survivor All Star 2025 sezonunda yarışan ve adaya sürpriz bir şekilde veda eden Yiğit Poyraz, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.Survivor'dan elenen Poyraz, veda konuşmasında "Yani ne konuşayım çok bilmiyorum. Burası böyle bir yer. Aslında geçen seneden dersimi almıştım. Buradaki anlık, günlük kafa bozuklukları insanın canına mal oluyor. Geçen sene de öyle olmuştu. Bu sene iyi gidişatım vardı ruhsal olarak da mental olarak da iyiydim. Bu da performansıma yansıyordu bence sahadaki. Son 3-4 gündür niyeyse yine şalter attı bende. Bunu dönem dönem yaşıyorum ve bu düelloya denk geldiğinde de bedeli ağır oluyor. Yine geçen sene olduğu gibi aynı şeyi yaşadım." demişti.30 yaşındaki Yiğit Poyraz'ın eleme sonrası ilk paylaşımında Survivor'daki arkadaşına yer vermesi dikkatleri çekmişti. Birkaç gündür de paylaşım yapmayan Yasmin Erbil'in sessizliği ayrılığa yorulmuştu.Mehmet Ali Erbil'in kızı fenomen Yasmin Erbil ile aşk yaşayan Yiğit Poyraz, sevgilisiyle birlikte uzun süre yan yana paylaşım yapmayınca ayrılık iddiaları kulaktan kulağa hızla yayıldı.Londra'ya tatile giden ikili, birlikte oldukları kareleri peş peşe Instagram'dan paylaştı. Sevgililer, bu yeni gönderinin ardından çıkan ayrılık haberlerini kesin bir dille yalanlamış oldu.Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Survivor Poyraz, sevgilisi Yasmin Erbil'in doğum gününü Instagram'dan paylaştığı karelerle kutladı.Birlikte yer aldıkları karelerini sevenlerinin beğenisine sunan Poyraz, gönderisine ''İyi ki doğdun güzel kız'' notunu düştü.