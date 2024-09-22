Gülben Ergen ateş püskürdü!

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinden Kur'an kursuna gitmek üzere evden çıkan Narin Güran, bir daha geri dönmedi.8 yaşındaki Narin'i süren arama çalışmalarının ardından ise acı haber geldi...Narin'in 19 gün sonra cansız bedeni bir dere kenarında ve üzeri taşlarla kapatılmış halde bulundu.Narin'i kim ya da kimlerin öldürdüğüne yönelik soruşturma sürerken, şimdiye kadar da 12 kişi tutuklandı.Tutuklananlar arasında Narin'in amcası Salim, annesi Yüksel ve ağabeyi Enes Güran bulunuyor.Özellikle anne Yüksel Güran'ın ifadelerinde çelişmesi ve gerçeği açıklamaması ise şarkıcı Gülben Ergen'i çileden çıkardı.Gülben Ergen, Yüksel Güran’ın fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı:Kahpelik iki bacak arasında değil. Beyinde, vicdanda, yürekte. Bu kadının Allah’ı olduğuna inanmıyorum, ama avukatı var. O avukat kimse ona söylesin! Bu kadın artık yetti deyip bir bir doğruları anlatsın!1 aydır kan kustuk! Kızına karşı dürüst ol be kadın! Varsın yan sende, senin gibilerde! Daha ne yanacaksın ki ülke nefret etti senden. Daha nasıl yaşayacaksın bundan sonra!Gülben Ergen daha sonra da peş peşe paylaşımlarda bulunarak, “Gerçeği saklayan, susan, gizleyen, yalanla yanıltan, görmezden gelen, suçluları koruyan, adaleti engelleyen kimler varsa tez vakitte kan kussunlar” dedi.Küçük Narin, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kayboldu.Narin Güran’ı arama çalışmaları o günden beri devam ederken küçük kızdan acı haber geldi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, şu bilgileri paylaştı:"Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni, Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun."