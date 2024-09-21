Cenaze programı belli oldu

İstanbul Kozyatağı'nda sahne aldığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve burada hayatını kaydeden ünlü şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, ablası Fatoş Alkan'a teslim edildi.Gözyaşlarını tutamayan abla Fatoş Alkan, "Sözün bittiği yer, söylenecek hiçbir şey yok" dedi.Şarkıcı Metin Arolat'ın cenaze programı da belli oldu. Merhum sanatçının cenazesi, yarın Teşvikiye Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazı sonrası memleketi İzmir'e gönderilecek.. Arolat için İzmir'de de Pazartesi günü Hacımustafa Beşikçioğlu Camii'nde öğlen namazının ardından cenaze namazı kılınacağı ve ardından sanatçının, Karşıyaka Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.