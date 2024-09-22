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Arzum Onan yeni aşkı hakkında konuştu!

Geçtiğimiz yıl 27 yıllık evliliklerini noktalayan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, kısa süre önce 'Oscar'lık Sahneler' adlı tiyatro oyununun galasında karşılaştı. Ayrılıklarından sonra ilk kez yan yana gelen ikili sahne arkasında gündeme oturacak açıklamalarda bulundu. Arzum Onan yeni aşkı Orkan Özkan hakkında ilk kez konuşurken, Mehmet Aslantuğ eski eşinin bu ilişkisi hakkında çarpıcı bir detay paylaştı. İşte merak edilenler...

Ekleme: 22.09.2024 - 11:22 Güncelleme: 22.09.2024 - 11:24 / Editör: Ozge Selin
Arzum Onan, geçtiğimiz aylarda Orkan Özkan ile yeni bir ilişkiye başladığını duyurmuştu. Ünlü oyuncu, tiyatro oyunu öncesinde gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında ilk kez sevgilisi hakkında açıklamalarda bulundu.

'UZAK MESAFE O YÜZDEN'

Arzum Onan gönlünü, Los Angeles'ta yaşayan bir Türk iş insanı Orkan Özkan'a kaptırdığı söylenmişti.
Sevgilisi için 14 saat uçuş yaptığı söylenen Arzum Onan 'Uzak mesafe o yüzden' dedi.

MEHMET ASLANTUĞ: ARZUM İLK BANA AÇIKLADI
Mehmet Aslantuğ ise eski eşinin bu ilişkisinin ilk duyan kişi olduğunu açıkladı.
Mehmet Aslantuğ, sözlerine şöyle devam etti: Arzum ilk bana söylemişti, haberim var. Bizimkisi yorgunluktu.
Arzum öyle uygun gördü, ben de saygı duydum. Hayatımda biri yok, olursa açıklarım.

YENİ AŞKININ YANINA GİTTİ
Arzum Onan, Amerika'da yaşayan iş insanı Orkan Özkan'la doludizgin bir aşk yaşıyor. Sevgilisinin yanına giden Arzum Onan son paylaşımını Kaliforniya'dan yapmıştı.

Arzum Onan yeni aşkı hakkında konuştu!
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