Arzum Onan yeni aşkı hakkında konuştu!

Arzum Onan, geçtiğimiz aylarda Orkan Özkan ile yeni bir ilişkiye başladığını duyurmuştu. Ünlü oyuncu, tiyatro oyunu öncesinde gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında ilk kez sevgilisi hakkında açıklamalarda bulundu.Arzum Onan gönlünü, Los Angeles'ta yaşayan bir Türk iş insanı Orkan Özkan'a kaptırdığı söylenmişti.Sevgilisi için 14 saat uçuş yaptığı söylenen Arzum Onan 'Uzak mesafe o yüzden' dedi.Mehmet Aslantuğ ise eski eşinin bu ilişkisinin ilk duyan kişi olduğunu açıkladı.Mehmet Aslantuğ, sözlerine şöyle devam etti: Arzum ilk bana söylemişti, haberim var. Bizimkisi yorgunluktu.Arzum öyle uygun gördü, ben de saygı duydum. Hayatımda biri yok, olursa açıklarım.Arzum Onan, Amerika'da yaşayan iş insanı Orkan Özkan'la doludizgin bir aşk yaşıyor. Sevgilisinin yanına giden Arzum Onan son paylaşımını Kaliforniya'dan yapmıştı.