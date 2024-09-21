Müstakbel kayınvalideden kalpli yorum

Hande Erçel cemiyet hayatının önde gelen ailelerinden Sabancı'ların genç nesil üyelerinden Hakan Sabancı ile görüşmeye devam ediyor. Evlenecekleri dahi konuşulan Hande Erçel'le Hakan Sabancı, pek çok davete de beraber katılıp yurt dışına seyahate de gidiyorlar. Bu süreçte; müstakbel kayınvalide Arzu Sabancı'nın ne karşılık vereceği de merak ediliyordu. Aile ile tanışan ve bir samimiyet kuran Hande Erçel'e, müstakbel kayınvalidesi Arzu Sabancı'dan kalpli bir yorum geldi.Hakan Sabancı, içerisinde Hande Erçel'le olan selfielerinin de yer aldığı bir fotoğraf serisini sosyal medya hesabından paylaştı. O paylaşıma, Arzu Sabancı'dan beğeni geldi.