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Müstakbel kayınvalideden kalpli yorum

Hakan Sabancı sevgilisi Hande Erçel'le fotoğraflarını paylaştı. Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'le olan fotoğraflarının yer aldığı o paylaşım serisine, annesi Arzu Sabancı'dan kalpli yorum geldi.

Ekleme: 21.09.2024 - 13:56 Güncelleme: 21.09.2024 - 13:57 / Editör: Ozge Selin
Hande Erçel cemiyet hayatının önde gelen ailelerinden Sabancı'ların genç nesil üyelerinden Hakan Sabancı ile görüşmeye devam ediyor. Evlenecekleri dahi konuşulan Hande Erçel'le Hakan Sabancı, pek çok davete de beraber katılıp yurt dışına seyahate de gidiyorlar. Bu süreçte; müstakbel kayınvalide Arzu Sabancı'nın ne karşılık vereceği de merak ediliyordu. Aile ile tanışan ve bir samimiyet kuran Hande Erçel'e, müstakbel kayınvalidesi Arzu Sabancı'dan kalpli bir yorum geldi.

ARZU SABANCI'DAN KALPLİ YORUM
Hakan Sabancı, içerisinde Hande Erçel'le olan selfielerinin de yer aldığı bir fotoğraf serisini sosyal medya hesabından paylaştı. O paylaşıma, Arzu Sabancı'dan beğeni geldi.

Müstakbel kayınvalideden kalpli yorum
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