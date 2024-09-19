Hazal Subaşı ayrılık sebebini açıkladı

2015'te katıldığı Miss Turkey'de üçüncü olduktan sonra adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Hazal Subaşı, son dönemin dikkat çekengüzel oyuncularından.Hazal Subaşı, rol aldığı yapımlardaki başarısıyla da konuşuluyor.Her adımı olay olan ünlü isim şimdilerde özel hayatıyla gündemde. Ünlü oyuncu, bir süredir yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli’nin kuzeni Atakan Başavcı ile aşk yaşıyordu.Hazal Subaşı'na ayrılık nedeni sorulunca 'Konuşarak ayrıldık arkadaşız. Genel şeyler, iş stresi, zamansızlık...' diyerek yanıt verdi.