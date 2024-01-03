Ünlü oyuncu acı haberi duyurdu!

Ünlü oyuncu Alp Navruz sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu. Yapımcı ve yönetmen Sadullah Celen, 64 yaşında İstanbul'da vefat etti. Ünlü aktör sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Mekanın cennet olsun hocam" dedi.TOLGA SARITAŞ'TAN PAYLAŞIMBaşarılı oyuncu Tolga Sarıtaş'ta sosyal medya hesabından bir dönem birlikte çalıştığı hocası Sadullah Celen için bir mesaj yayınladı. Oyuncu paylaşımında, "Yıllar önce çok güzel bir yolcuğulu beraber yürüdük. Güzel enerjinin, hiç eksilmeyen güler yüzünün yanı sıra beni serbest bıraktığın, sınırlarımı zorlamamı sağladığın ve cesaret verdiğin için sana çok teşekkür ederim Sadullah Hocam... Işıklar içinde uyu." ifadelerini kullandı.'SENİ ASLA VE ASLA UNUTMAYACAĞIZ'Hande Erçel bir dönem birlikte çalıştığı Sadullah Celen için taziye mesajı yayınladı. Erçel paylaşımında, "Sadullah Hocam, yönetmenim, Güneşin kızı Selin ve ben seni asla unutmayacağız. Gittiğin yerde güneş ol, bize hep olduğun gibi" ifadelerine yer verdi.SADULLAH CELEN KİMDİR?Sinema ve dizi filmi yönetmeni, aynı zamanda yapımcı olan Celen, 1 Ocak 1960 tarihinde İzmir'de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümü mezunu olan Celen, 1985'te Züğürt Ağa filminde yönetmen yardımcılığıyla sinemaya başladı. Celen, 1994 yılından itibaren birçok film ve dizinin yönetmenliğini üstlendi.