Türkçe rap hakkında konuştu

Türk rap müziğinin en önemli isimlerinden Ceza, Mirgün Cabas'ın "Orada Rahat Mısın?" isimli programına konuk oldu.Ceza, Türkiye'deki rap müziğin ilerleyişiyle ilgili düşüncelerini dile getirdi.Türkçe rap müziğin kurucularından biri olduğunu dile getiren Ceza, uzun bir müddettir arasının açık olduğu bilinen Sagopa Kajmer'i de rap müziğin kurucuları arasında saydı.Rap müziğinin öncülerinden olduğunu ve yalnız olmadığını söyleyen Ceza şunları söyledi:"Ben, Fuchs, Yunus (Sagopa Kajmer), Fuat, Killa Hakan gibi isimler olmasaydı, belki de Türkiye'de rap olmayacaktı.Bunlar olmasaydı komşu ülkelere bakın; Gürcistan, Ermenistan, İran... İşte o kadar rap olurdu. Şu anda Türkçe rap dünyada söz sahibi bir müzik haline geldi. Türk sanatçılar yurt dışında festivallerde yer alıyor. Bu müziğimizin de ne kadar ciddiye alındığının göstergesi."