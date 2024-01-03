Ünlü çiftten yeni yıl paylaşımı!

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu sevgilisi Yusuf Yazıcı'dan yeni yıl paylaşımı geldi. Ünlü çift 2024'ün ilk gününden Paris'te yaşadıkları romantik anlarını sevenleriyle paylaştı.2011 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Melisa Aslı Pamuk'un (32), milli futbolcu Yusuf Yazıcı (26) ile aşkı doludizgin devam ediyor.Modellikten oyunculuğa geçiş yapan, son olarak 'Ego' dizisinde seyirci karşısına çıkan Melisa Aslı Pamuk, Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile yeni bir aşka yelken açmıştı.2019 yılında, Trabzonspor tarihinin en yüksek transfer geliri olan 17,5 milyon avro karşılığında Lille'e katılmıştı. Trabzonspor altyapısından çıkan Yusuf Yazıcı, Aralık 2015'te 18 yaşındayken ilk kez A takıma çıktı.Melisa Aslı Pamuk oyunculuk kariyerine 13 yaşında Holllanda'da oynadığı bir sinema filmi ile adım atmıştı. Güzel oyuncu futbolcu sevgilisi Yusuf Yazıcı ile sıkça fotoğraf paylaşarak kendinden çokça söz ettiyor.