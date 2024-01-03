Evliliklerinin 7'nci yıl dönümünü kutladı!

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı sosyal medya hesabından Caner Erkin ile evliliklerinin 7. yıl dönümünü kutladı.Güzel oyuncu paylaşımında, '7 yıl biterken' notunu düştü.'BİR ÖMRE SIĞSIN AŞKIMIZ'Şükran Ovalı sosyal medya hesabından 2017 yılında gerçekleşen nikah görüntülerini paylaştı. Oyuncu gönderisinde "Canım sevgilim 2 Ocak 2017 de iyi ki evet dedik. İyi ki kızımın babası, gönlümün efendisi. Bir ömre sığsın aşkımız. Sağlıkla, aşkla, huzurla geçsin zamanımız. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.AİLE SAADETİCaner Erkin, Şükran Ovalı, kızı Mihra Ela ve ilk eşi Asena Atalay’dan olan oğlu Çınar ile Nişantaşı’nda objektiflere yansımıştı. 12 yaşındaki Çınar'ın, neredeyse babasının boyuna ulaştığı gözlerden kaçmamıştı.