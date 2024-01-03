  • USD: 29,67 - 29,72
  • EURO: 32,67 - 32,73
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Evliliklerinin 7'nci yıl dönümünü kutladı!

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı sosyal medya hesabından futbolcu eşi Caner Erkin evlilik yıl dönümünde birlikte olduğu fotoğrafı paylaşarak, 'Gönlümün efendisisin' notunu düştü.

Ekleme: 3.01.2024 - 02:17 Güncelleme: 3.01.2024 - 02:19 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncu Şükran Ovalı sosyal medya hesabından Caner Erkin ile evliliklerinin 7. yıl dönümünü kutladı.

Güzel oyuncu paylaşımında, '7 yıl biterken' notunu düştü.

Evliliklerinin 7'nci yıl dönümünü kutladı!

'BİR ÖMRE SIĞSIN AŞKIMIZ'

Şükran Ovalı sosyal medya hesabından 2017 yılında gerçekleşen nikah görüntülerini paylaştı. Oyuncu gönderisinde "Canım sevgilim 2 Ocak 2017 de iyi ki evet dedik. İyi ki kızımın babası, gönlümün efendisi. Bir ömre sığsın aşkımız. Sağlıkla, aşkla, huzurla geçsin zamanımız. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Evliliklerinin 7'nci yıl dönümünü kutladı!

AİLE SAADETİ

Caner Erkin, Şükran Ovalı, kızı Mihra Ela ve ilk eşi Asena Atalay’dan olan oğlu Çınar ile Nişantaşı’nda objektiflere yansımıştı. 12 yaşındaki Çınar'ın, neredeyse babasının boyuna ulaştığı gözlerden kaçmamıştı.

Evliliklerinin 7'nci yıl dönümünü kutladı!


MİT'ten Mossad'a dev operasyon: İsrail'i dumura uğratan hamlenin detayları ortaya çıktı
Bodrum'da sağanak! Sokaklar göle döndü
2023 yılı ihracat rakamları açıklanıyor! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
CHP’nin iki yüzü! Atatürk üzerinden Araplara nefret kusanlar DEM'e ses çıkarmadı
Ekrem İmamoğlu, sabah namazında Eyüpsultan'da görüntülendi
Dünya Tokyo'daki uçak kazasını konuşuyor
Gazze'de bilanço ağırlaştı! Can kaybı 22 bini geçti
Türk savunma sanayisi gözdelerinden: HÜRKUŞ'un milli silah sistemi genişliyor
Japonya'da uçak kazası: Pistte alev topuna döndü
Bakan Bayraktar, yeni yılda Gabar Dağı’nda “2024 yılında hedefimiz 100 bin varil”
Ankara’da AK Parti'ye 120 bin yeni üye! 4. kez Türkiye 1’incisi oldu
8 ilde casusluk operasyonu! İsrail için çalışan 33 kişi yakalandı
Zelenskiy'den Putin'e ağır hakaret: 'Putin tam bir hayvan!' sözleri olay oldu
Yerel seçim süreci resmen başladı: YSK Başkanı'ndan önemli açıklamalar
Güney Kore'de muhalefet liderine bıçaklı saldırı!
Tarihi yürüyüş dünya basınında! Vicdanın sesi İstanbul'dan yükseldi
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin son projesi: Balmumu heykel müzesi yapılıyor
MİT'ten Süleymaniye'de operasyon! PKK'nın uyuşturucu ticareti sorumlusu öldürüldü
İstanbul'da alışıldık manzara! İETT otobüsünün seyir halinde egzozu patladı
Malatya'da feci kaza! Otobüs devrildi: 3 ölü, 29 yaralı
40 bin hastada bir görülüyor! Ateşi 41,7 dereceye çıktı: Mucize eseri hayatta kaldı!

40 bin hastada bir görülüyor! Ateşi 41,7 dereceye çıktı: Mucize eseri hayatta kaldı!

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Düşük emekli aylığına yeni düzenleme

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Düşük emekli aylığına yeni düzenleme

8. Yargı Paketi'nin taslak çalışmalarının detaylarına ulaşıldı! Cezasızlık algısı ortadan kalkacak

8. Yargı Paketi'nin taslak çalışmalarının detaylarına ulaşıldı! Cezasızlık algısı ortadan kalkacak

Bir alo ile servet kaptırdı! Yaşlı kadına akıl almaz tuzak: 1.2 milyon lira ve 600 gram altın…

Bir alo ile servet kaptırdı! Yaşlı kadına akıl almaz tuzak: 1.2 milyon lira ve 600 gram altın…

Mersin'de kıyıya vurdu: 4,1 metre boyunda ve 400 kg ağırlığında

Mersin'de kıyıya vurdu: 4,1 metre boyunda ve 400 kg ağırlığında

Dünyanın en uzun kedisi! Kapıları bile açabiliyor ve hala uzamaya devam ediyor...

Dünyanın en uzun kedisi! Kapıları bile açabiliyor ve hala uzamaya devam ediyor...