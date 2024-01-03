Emre Karayel'in acı günü!

Emre Karayel'in annesi Türkan Onat (86) yaşamını yitirdi. 2022 yılında da babası Öcal Karayel’i kaybeden oyuncu, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı. Gizem Demirci, eşinin yanından bir an olsun ayrılmadı.

Emre Karayel'in annesi Türkan Onat, 86 yaşında hayata veda etti. Ünlü oyuncu, acı haberi sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla duyurdu."MEKANIN CENNET OLSUN ANACIĞIM"Annemiz Türkan Onat vefat etmiştir. Cenazesi bugün Şakirin Camii’nde kılınacak öğle namazına mütakip defnedilecektir. Toprağın bol, mekanın cennet olsun anacığım. Allah gani gani rahmet eylesin.ANNEYE ACI VEDA!Türkan Onat, bugün Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra son yolculuğuna uğurlandı.EŞİNDEN DESTEKTarifsiz bir acı yaşayan Emre Karayel, cenazede ayakta durmakta zorlanırken, oyuncunun eşi Gizem Demirci hayat arkadaşının bir an olsun yanından ayrılmadı.Ünlü oyuncuyu acı gününde Timur Acar, Serdar Adalı gibi yakın dostları yalnız bırakmadı. Türkan Onat, Hekimbaşı Aile Kabristanlığı'na defnedildi.