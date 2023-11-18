Haluk Bilginer koronavirüse yakalandı!

Haluk Bilginer 2004’te boşandığı Zuhal Olcay ile yıllar sonra tekrar ‘Kel Şarkıcı’ oyununda bir araya geldi. Ancak Haluk Bilginer’e Angelina Jolie’nin yeni filmi ‘Maria’dan başrol teklifi gelince oyun ertelenmişti. Bu süreçte Bilginer Yunanistan’daki film setiyle oyun provaları arasında mekik dokudu.Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan ‘Maria’ filminde Angelina Jolie, 'Callas'ı, Haluk Bilginer ise Yunan asıllı armatör 'Aristotle Onassis'i canlandırıyor.FİLMİN GİŞESİNDEN DE PAY ALACAKFilmin çekimleri başladı. Haluk Bilginer’in bu rol için 800 bin dolar (22 milyon TL) alacağı öğrenildi. Ayrıca filmin gişesinden de yüzdelik pay alacak.KORONAVİRÜSE YAKALANDI!Şimdilerde 'Maria' filmi ve ‘Kel Şarkıcı’ oyunuyla gündemde olan Haluk Bilginer'den hayranlarını endişelendiren haber geldi. Posta'dan Kamil Sümer'in haberine göre; usta oyuncu koronavirüse yakalandı.Yoğun iş temposundan dolayı güçsüz düşen ünlü ismin hastalığından dolayı, oyunun gösterimleri ertelenmek durumunda kaldı. Usta oyuncunun hastalığı dinlenerek ve ilaç kullanarak atlatmaya çalıştığı öğrenildi.