Yasemin Şefkatli'den dikkat çeken paylaşım

İkiz bebekleri Ayel ve Emir ile geçirdiği zamanlara ilişkin sık sık paylaşım yapan Yasemin Şefkatli'den samimi bir açıklama geldi.

Ekleme: 22.10.2025 - 17:52 Güncelleme: 22.10.2025 - 17:53
Yasemin Şefkatli son paylaşımıyla duygusal bir anını takipçileriyle paylaştı.Şefkatli “Ruh halim nasıl biliyor musunuz? Hani her şeyi yapabilecek kadar kuvvetli ama dokunsanız ağlayacak kadar da hassasım…

Hem çok yorgunum hem de ‘hadi kalk’ modundayım. Geç lohusa mı oldum acaba, paylaşmayayım dedim ama paylaşsam iyi gelecek gibi” sözleriyle dikkat çekti.

Yasemin Şefkatli'den dikkat çeken paylaşım

GEÇTİĞİMİZ HAFTALAR AMELİYAT OLMUŞTU

Ünlü isim geçtiğimiz haftalarda göbek fıtığı ameliyatı geçirmişti. Operasyonun ardından “Ameliyat bitti, şükür çok iyiyim” notuyla sağlık durumunun iyi olduğunu duyurmuştu.

Yasemin Şefkatli'den dikkat çeken paylaşım

İKİZLERİNİ 2024'TE DÜNYAYA GETİRDİ

Yasemin Şefkatli, 1992 yılında İstanbul’da doğdu. 2021 yılında İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses ile dünyaevine girdi. Çiftin 22 Ocak 2024’te dünyaya gelen ikiz oğulları Ayel ve Emir bulunuyor.

Yasemin Şefkatli'den dikkat çeken paylaşım

Hem annelik hem de yoğun sosyal medya temposu arasında denge kurmaya çalışan Şefkatli, paylaşımlarıyla zaman zaman iç dünyasına dair ipuçları veriyor. Bu son paylaşımı da hem yaşadığı fiziksel hem de duygusal yorgunluğu samimi bir dille ifade ettiği için takipçilerinden büyük destek gördü.

