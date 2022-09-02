Emre Kaya'nın sağlık durumu nasıl?

Emre Kaya, sahneden düşüp sevenlerini korkutmuştu. Ünlü şarkıcının sağlık durumu hakkında, menajeri Gizem Demir'den açıklama geldi. Gizem Demir, Emre Kaya'nın son durumu hakkında güncel bilgileri paylaştı.

Ünlü şarkıcı Emre Kaya geçtiğimiz akşam sahneden düşmüş ve sevenlerini korkutmuştu. Emre Kaya'nın sağlık durumunun nasıl olduğu merak ediliyordu. Ünlü şarkıcı hakkında güncel bilgiyi, menajeri Gizem Demir verdi. TV100'den Arda Aşkın Aksoy'a konuşan Gizem Demir, Emre Kaya için şunları söyledi:



'Kolunda ve bacağında çatlaklar var. Düştükten sonra hafif bir bilinç kaybı yaşadı ama sonradan normale döndü. Şu an sağlık durumu iyi. Bu hafta olan konserini iptal ettik. Önümüzdeki hafta konserine kaldığı yerden devam edecek.'