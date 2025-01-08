İsrail Medyası'nda Türkiye Korkusu!

Suriye'de Esad rejimin düşmesiyle yeni yönetim ile bağlantılarını güçlendiren Türkiye, İsrail'de korkuya neden oldu. İsrail medyası korkusunu, "Belki de 'Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa' sadece bir slogan değil. Belki de bu bir eylem planı." ifadeleriyle manşetlere taşıdı.

Türkiye, son yıllarda Orta doğu'da dengeleri değiştiren bir aktör olmaya devam ediyor.Esad rejimine karşı muhaliflere destek veren Türkiye, rejimin düşmesinin ardından Suriye'de başlayan yeni dönemde en güvenilir dış güç olarak dünya sahnesinde öne çıktı.İsrail medyası, Türkiye'nin stratejik adımlarını artık görmezden gelmenin mümkün olmadığını ifade ederken, Türkiye'nin artan etkisi karşısında bir 'yeni yol haritası' çizilmesi gerektiğini savunuyor.İsrail basınında yer alan analizlere göre, Türkiye'nin Orta doğu'da artan etkisi, İsrail açısından kaygı verici.Yerel bir kaynakta yer alan haberde, İsrail'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ciddiye almasının vakti geldiği belirtildi.Erdoğan'ın Ayasofya'yı cami olarak yeniden açmasıyla başlayan bu sembolik adımların, Suriye'deki Emevi Camii ve Kudüs'teki Mescid-i Aksa ile devam edebileceği fikri, İsrail'de derin endişelere yol açıyor.Gazetede bu endişeye ilişkin, 'Belki de 'Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa' sadece bir slogan değil. Belki de bu bir eylem planı.' ifadelerine yer verildi.İsrail yerel medyasına ait haberde şu ifadeler de öne çıktı:2018'de bu uzak bir ihtimal, hatta gülünç görünüyordu. Ama 2025'te Türkiye'nin Suriye'de ve Libya'da askeri varlığı var, Kıbrıs'ta İHA üssü var, ve Gazze kuşatmasını yarmak istiyorlar. Belki de yönümüzü yeniden hesaplamanın vakti gelmiştir.