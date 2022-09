. Demet Özdemir'den düğün sonrası ilk paylaşım

Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturan Demet Özdemir, düğünden sonra ilk paylaşımda bulundu. Oğuzhan Koç'un ayakkabılarının ve kendisinin tercih ettiği 3 gelinliğin eleştirilmesi hakkında mesaj yayınlayan Demet Özdemir, "Her şey eleştirilir, her şey kötülenir maalesef ama gerçek anlar! Ne eleştiri, ne kötüleme o anları gölgeleyebilir!" dedi.

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile Dünyayla Benim Aramda dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde muhteşem bir düğünle dünyaevine girdi. Düğünde Demet Özdemir'in gelinliği Oğuzhan Koç'un da yüksek tabanlı ayakkabıları sosyal medyada tiye alındı.Güzel oyuncu Özdemir, sosyal medya hesabından düğün sonrası ilk kez paylaşımda bulundu. Eleştirilen ünlü oyuncu, şu ifadelere yer verdi:'Her şey eleştirilir, her şey kötülenir maalesef ama gerçek anlar! Ne eleştiri, ne kötüleme o anları gölgeleyebilir! An biriktirin, an... İyi bakın resme! Ne çok an, ne çok sevgi var...'