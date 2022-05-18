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Beyaz Gazete
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Taze baba Kenan'dan ilk açıklama!

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, ikinci bebeklerine kavuştular. Leyla adını verdikleri çocuklarıyla ikinci kez kız evlat sahibi olan çiftten Kenan İmirzalıoğlu, duygularını ilk kez paylaştı.

Ekleme: 18.05.2022 - 09:54 Güncelleme: 18.05.2022 - 09:56 / Editör: Ozge Selin
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çifti ikinci bebeklerine kavuştu. Bir kızları bulunan çiftin dün ikinci kızları oldu. Sinem Kobal geçtiğimiz sabah ikinci kızlarını Taksim'de bulunan bir hastanede dünyaya getirdi. Abla olan Lalin'in kardeşinin ismi Leyla oldu.

Baba Kenan İmirzalıoğlu, konuyla ilgili duygularını ilk kez açıkladı:

'Çok şükür kızımızın da annesinin de sağlığı yerinde. Sinem yarın hastaneden çıkacak... Çok şükür, çok güzel bir duygu. Allah isteyen herkese nasip etsin. Her şey yolunda gidiyor. Allah bahtını da güzel etsin.'

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