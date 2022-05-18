. Nuri Alço'dan şok eden Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!
  • USD: 15,79 - 15,82
  • EURO: 16,56 - 16,59
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Nuri Alço'dan şok eden Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Nuri Alço en beğendiği oyuncuyu açıkladı.

Ekleme: 18.05.2022 - 12:52 Güncelleme: 18.05.2022 - 12:53 / Editör: Ozge Selin
Yeşilçam’ın emektar isimlerinden Nuri Alço, internette yayınlanan bir programa konuk oldu.

Sinema filmleri ve televizyon dizilerine ilişkin konuşan Alço, beğendiği oyuncuların başında Kıvanç Tatlıtuğ'un geldiğini ifade etti.

"Sinemayı seviyorum"

Alço, "Ben sinemayı seviyorum, sinema kalıcı, diziler geçici. Tabii güzel dizi oyuncuları var yeni nesilde, bunların içinde bir numara benim için Kıvanç Tatlıtuğ.

"Kapıyı Kıvanç açtı"

Oyunculuğu, karakteri 10 numara. Hiç unutmuyorum, Ekrem Bora'nın cenazesinde evine gittiğim zaman bana kapıyı açan o oldu. Gördüğüm zaman şaşırdım.

"Her şeyi oynuyor"

Ne güzel bir şey, bugün psikopatı da oynuyor, salon adamını da oynuyor her şeyi denedi, hepsinde de başarılı. Diğerlerinin çoğuna bakıyorsun ses tonu yok, yok böyle bir şey." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor!
AK Parti Grup Toplantısı'na damga vuran anlar! Başkan Erdoğan'ın o sözleri ayakta alkışlandı
Başkan Oğuz’dan Mansur Yavaş’a zabıta tepkisi: İdari soruşturma açıp, savcılığa suç duyurusunda bulunması gerekir
Muhalefetin Atatürk Havalimanı çarpıtmalarına rakamlar yanıt!
CHP fondaşları bir haberi bile teyit edemediler!
Şişli Belediyesi bildiğimiz gibi! Çöp kokusundan geçilmiyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan muhalefete Atatürk Havalimanı tepkisi: İlk çağda yaşıyorlar
Ekrem İmamoğl- Kemal Kılıçdaroğlu savaşında ilk kelle gitti! Murat Ongun'un görevli olduğu İBB Sözcülüğü kaldırıldı...
TSK vurdu onlar PKK'ya koştu! HDP'den 3 yılda 100 ziyaret!
ABD'de kritik buluşma! Gündem NATO, F-16, S-400...
Fed Başkanı Powell'dan flaş enflasyon açıklaması!
ABD ve AB Venezuela'da petrol arayacak
Utanma da yok! Ağaç katliamı yapan CHP'li belediyeden vahim cevap: Dekora uymadı kestik!
Savunma sanayisinde yeni rekor geliyor! İhracatta 4 milyar dolar aşılacak...
CHP'den lüks otelde bol rakılı yemek! Davetiye de 10 bin lira...
İsveç ve Finlandiya'dan PKK/YPG'ye açık destek! Askerimizi şehit eden füze İsveç'ten!
Artık terör yerine sporla anılıyor! Cudi Cup Başladı!
Gıda krizini aşmak isteyen Fransa, gözünü Afrika'nın verimli arazilerine dikti
Tarifeli rüşvet çarkının düzeni bozuldu!
İsveç ve Finlandiya üyelik için NATO'ya başvurdu
Hazır olun! Soğuk kapıya dayandı!

Hazır olun! Soğuk kapıya dayandı!

Ev fiyatları mercek altında!

Ev fiyatları mercek altında!

53 yıl sonra bir ilk! UFO toplantısı canlı yayınlanacak

53 yıl sonra bir ilk! UFO toplantısı canlı yayınlanacak

Çoban keçisini araken öyle bir şey buldu ki! Herkes oraya akın etti...

Çoban keçisini araken öyle bir şey buldu ki! Herkes oraya akın etti...

Kira zammına 'üst sınır' önerisi gündemde

Kira zammına 'üst sınır' önerisi gündemde

Denizli'de 16 yaşındaki çocuk otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi!

Denizli'de 16 yaşındaki çocuk otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi!