Nuri Alço'dan şok eden Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Nuri Alço en beğendiği oyuncuyu açıkladı.

Yeşilçam’ın emektar isimlerinden Nuri Alço, internette yayınlanan bir programa konuk oldu.



Sinema filmleri ve televizyon dizilerine ilişkin konuşan Alço, beğendiği oyuncuların başında Kıvanç Tatlıtuğ'un geldiğini ifade etti.



"Sinemayı seviyorum"



Alço, "Ben sinemayı seviyorum, sinema kalıcı, diziler geçici. Tabii güzel dizi oyuncuları var yeni nesilde, bunların içinde bir numara benim için Kıvanç Tatlıtuğ.



"Kapıyı Kıvanç açtı"



Oyunculuğu, karakteri 10 numara. Hiç unutmuyorum, Ekrem Bora'nın cenazesinde evine gittiğim zaman bana kapıyı açan o oldu. Gördüğüm zaman şaşırdım.



"Her şeyi oynuyor"



Ne güzel bir şey, bugün psikopatı da oynuyor, salon adamını da oynuyor her şeyi denedi, hepsinde de başarılı. Diğerlerinin çoğuna bakıyorsun ses tonu yok, yok böyle bir şey." ifadelerini kullandı.



