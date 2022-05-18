. Derya Tuna'dan olay 'çapkınlık' yorumu!
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Derya Tuna'dan olay 'çapkınlık' yorumu!

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna, konuk olduğu programda yaptığı açıklamalar ile dikkat çekti. "Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok bence." diyen Derya Tuna, "Ben bile güzel kadına dönüp bakarım. Hanımlar bana kızmasın ama kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz." dedi.

Ekleme: 18.05.2022 - 09:59 Güncelleme: 18.05.2022 - 10:01 / Editör: Ozge Selin
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna, Kırmızı Koltuk' programına konuk oldu. Derya Tuna, merak edilenlerini anlattı. Oğlu İdo Tatlıses'i geçtiğimiz yıl Yasemin Şefkatli ile evlendiren Derya Tuna, "İyi ki, İdo'nun annesiyim. Onların mutlu olması, beni de mutlu ediyor. Gelinimi kızım gibi seviyorum. Ona kaynanalık yapmıyorum, yapmam da. Oğlumla, ailemle mutluyum, onlar mutlu olsun bana yeter." dedi.

"ÇAPKINLIKTA ERKEKLERİN SUÇU YOK"

Tuna'dan kadınları kızdıracak bir açıklama da geldi. Tuna, "Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok bence. Ben bile güzel kadına dönüp bakarım. Hanımlar bana kızmasın ama kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz." ifadelerini kullandı.
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