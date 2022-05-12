Tuğba Ekinci eski aşkını diline doladı!

Mihre Çelikkol ile 5 yıllık evliliğini bitiren eski sevgilisi İbrahim Çelikkol hakkında paylaşımda bulunan Tuğba Ekinci, magazin gündemine bomba gibi düştü. Tuğba Ekinci, İbrahim Çelikkol hakkında "Köfte, böyle temiz yüzlü kadın nikahtan çıkarılır mı? Adam olmadın gitti. Kız verilecek son insansın, şan babası" dedi.

Son dönemde yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren Tuğba Ekinci, şimdi de çocuğunun annesi Mihre Çelikkol ile boşanan eski sevgilisi İbrahim Çelikkol'u hedef aldı.



İbrahim Çelikkol'un boşandığını duyan Tuğba Ekinci duruma kayıtsız kalmadı. Sosyal medya hesabından ünlü çiftin fotoğrafını yayınlayan Ekinci, şu ifadeleri kullandı:



'Köfte, böyle temiz yüzlü hanım kız nikahtan çıkartılır mı? İki yaşında beben de var. Doymadın mı piyasadaki fırıldaklara adam olmadın gitti. Başında kim verdi bu güzelim kızı sana o daha da enteresan. Kız verilecek en son insan. Baba imajı çizebilmek için hareketler şan babası...'