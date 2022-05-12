. Heyecanlandıran açıklama!
  • USD: 15,29 - 15,32
  • EURO: 16,13 - 16,16
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Heyecanlandıran açıklama!

Bir süredir ekranlardan uzak olan Gülse Birsel, geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülendi. Gazeteciler ile sohbet eden Gülse Birsel, "Yeni projeler olacak. Dijital platform için dizi projesi görüşmesi yapacağım" dedi.

Ekleme: 12.05.2022 - 14:39 Güncelleme: 12.05.2022 - 14:41 / Editör: Ozge Selin
Avrupa Yakası, Yalan Dünya ve Jet Sosyete gibi sitkomları kaleme alan ünlü oyuncu ve yazar Gülse Birsel, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Keyifli halleri ile dikkat çeken Gülse Birsel, basın mensupları ile sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Heyecanlandıran açıklama!

'YENİ PROJELER OLACAK'
Bir süredir ekranlardan uzak ve herhangi proje ile izleyici karşısına çıkmayan Gülse Birsel, 'Bir iş toplantım var. Ona yetişmeye çalışıyorum.' dedi. Açıklamalarına devam eden ünlü oyuncu ve yazar Gülse Birsel, 'Yeni projeler olacak. Dijital platform için dizi projesi görüşmesi yapacağım.' şeklinde konuştu.
Başkan Erdoğan Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'nde konuşuyor
Başkan Erdoğan talimat vermişti! 81 ilde kurulacak...
Mağduriyet algısı çöktü! FETÖ hükümlüsü Mustafa Enis Durak'ın sahte kimlikle Almanya'ya kaçarken yakalandığı ortaya çıktı
Ünlü piyanist Fazıl Say'dan babasına 'Babam Ahmet Say' bestesi ile veda! 'Destek verdiğim için pişmanım' dediği İmamoğlu törene gelmedi
Trabzonspor'a destek verdiği için Ali Koç tepki göstermişti! Ekrem İmamoğlu'ndan Ali Koç'a özür ziyareti!
Kaşıkçı Elması çalındı iddiası sosyal medyayı karıştırdı! Milli Saray'lardan açıklama geldi..
Boraltan Köprüsü'nün canlı tanığı konuştu! 'Bugünkü aklım olsa intihar ederdim'
Finlandiya'nın NATO kararına Rusya'dan sert tepki: Resmen bir tehdit
Kılıçdaroğlu'nun mülteci ikilemi!
PKK'nın 'Sivil Savunma Birlikleri' yapılanmasına operasyon! Sosyal medya sorumlusu ifşa oldu...
Polisin filmleri aratmayan 7 aylık uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı!
Büyükada'da Bizans döneminden kalma tarihi keşif! Adalar Belediyesi'ne halktan tepki!
Başkan Erdoğan ve Tokayev'in görüşmesi Kazak basınında!
Terörist elebaşının heykelini dikecekti! Selahattin Demirtaş'tan yeni mektup: Hayalimdeki Türkiye çiçek bahçesi gibi
Can Ataklı'dan CHP'ye sert tepki: 30 yıldır yazıyorum hiçbir AK Parti’li bunu yapmadı
CHP'li İBB'den rezil hareket! “Kolu ya da bacağı kopmamışsa gelemeyiz.”
Vatandaştan metro çilesi! Asansörler 1 haftadır tamir edilmiyor..
15 yaşındaki kızı kaçırılan baba isyan etti!
Bildikleri tek hizmet heykel! İBB'den 34 meydana 34 heykel!
HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm TBMM kürsüsünden sarf etmişti! Meçhul kişinin kimliği belli oldu
Ünlü savcı balayında öldürüldü!

Ünlü savcı balayında öldürüldü!

Yediği lolilop dilinde yanık oluşturdu! Çocuklara alırken bir kez daha düşünün!

Yediği lolilop dilinde yanık oluşturdu! Çocuklara alırken bir kez daha düşünün!

19 yıllık sır! Bir çocuğu amcadan diğeri enişteden!

19 yıllık sır! Bir çocuğu amcadan diğeri enişteden!

Yargıtay'dan emsal boşanma kararı!

Yargıtay'dan emsal boşanma kararı!

Tedarik krizi büyüyor! Otomobil devleri üretimi durduruyor!

Tedarik krizi büyüyor! Otomobil devleri üretimi durduruyor!

Yayılan koku ele verdi! Zabıta ekipleri 1 ton 250 kilogram bozuk et ele geçirdi!

Yayılan koku ele verdi! Zabıta ekipleri 1 ton 250 kilogram bozuk et ele geçirdi!