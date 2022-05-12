. Heyecanlandıran açıklama!

Bir süredir ekranlardan uzak olan Gülse Birsel, geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülendi. Gazeteciler ile sohbet eden Gülse Birsel, "Yeni projeler olacak. Dijital platform için dizi projesi görüşmesi yapacağım" dedi.

Avrupa Yakası, Yalan Dünya ve Jet Sosyete gibi sitkomları kaleme alan ünlü oyuncu ve yazar Gülse Birsel, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Keyifli halleri ile dikkat çeken Gülse Birsel, basın mensupları ile sohbet etmeyi ihmal etmedi.Bir süredir ekranlardan uzak ve herhangi proje ile izleyici karşısına çıkmayan Gülse Birsel, 'Bir iş toplantım var. Ona yetişmeye çalışıyorum.' dedi. Açıklamalarına devam eden ünlü oyuncu ve yazar Gülse Birsel, 'Yeni projeler olacak. Dijital platform için dizi projesi görüşmesi yapacağım.' şeklinde konuştu.