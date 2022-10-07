. Mirkelam'ın acı günü
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Beyaz Gazete
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Mirkelam'ın acı günü

Geçtiğimiz yıl özel bir hastaneden çıkarken objektiflere yansıyan Mirkelam, annesini kaybetti.

Ekleme: 7.10.2022 - 11:21 Güncelleme: 7.10.2022 - 11:23 / Editör: Ozge Selin
Bir dönemin aranan isimlerinden Mirkelam, bir süredir tedavi gören annesinin ölümüyle sarsıldı. Fatma Necla Hacaloğlu’nun cenazesi, bugün Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

“Şu an annemle ilgileniyorum"

Mirkelam ve annesi, geçtiğimiz aylarda özel bir hastane çıkışı görüntülenmişti. Şarkıcı, gazetecilerin sorularına “Şu an annemle ilgileniyorum. Daha sonra konuşuruz.” yanıtını vermişti.

Mirkelam'ın acı günü
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