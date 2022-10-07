. Mirkelam'ın acı günü

Bir dönemin aranan isimlerinden Mirkelam, bir süredir tedavi gören annesinin ölümüyle sarsıldı. Fatma Necla Hacaloğlu’nun cenazesi, bugün Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.Mirkelam ve annesi, geçtiğimiz aylarda özel bir hastane çıkışı görüntülenmişti. Şarkıcı, gazetecilerin sorularına “Şu an annemle ilgileniyorum. Daha sonra konuşuruz.” yanıtını vermişti.