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Özge Ulusoy aşk iddialarını yalanladı

Özge Ulusoy, hakkında çıkan iddialara sosyal medya hesabından son noktayı koyarak kesin bir dille yalanladı.

Magazin / 24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:18
Özge Ulusoy aşk iddialarını yalanladı

nstagram hesabından yaptığı paylaşımın altına gelen yorumlara yanıt veren güzel manken Özge Ulusoy,hakkında çıkan iddiaları kesin bir dille yalanladı.

'BU SAÇMALIĞA İNANMAK DÜŞÜK ZEKA SEVİYESİ'
Dün Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Ulusoy, bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı yorumuna 'Bu saçmalığına inanmak düşük zeka seviyesi zannımca. Eğitim şart, benden söylemesi' diyerek sert çıktı.

'USULCA HESABI TERK EDİN'
Ünlü manken aynı kullanıcının 'Ateş olmayan yerden duman çıkmaz' demesi üzerine de 'Çıkar hem de hiç olmadan! Siz de yaşayın da görün. Şimdi usulca hesabı terk edin. Malum yüksek takipçili birinden spam yemek istemezsiniz.' cevabını verdi.


Sosyal MedyaInstagramÖzge UlusoyManken


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