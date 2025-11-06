Cenk Torun'dan boşanma açıklaması

Ünlü oyuncu Cenk Torun ve Nevin Torun'un boşanma davası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Cenk Torun'un 'Esaret' dizisinde başrolü paylaştığı Faslı Mahassine Merabet ile birliktelik yaşadığı iddia edilmişti. Ünlü oyuncu çıkan iddiaları yalanlamış olsa da dizinin oyuncularından Züleyha Hamza ve yönetmen asistanı Arya Çevik de iddiaları doğrulamıştı.''AYNI ODADA KALIYORLARDI''Züleyha Hamza konuyla ilgili, 'Hiçbir sette başrollerin aynı odada kaldığını ve bu kadar yakın partner olduklarını görmedim. Sette herkes bunu biliyor ama iş kaygısından konuşamıyor' demişti.Arya Çevik ise, “Aynı odada kalıyorlardı. Bazen kapı kilitli oluyordu. Çok rahat takılıyorlardı. Torun'un evli olduğunu bile bilmiyorduk” diye konuşmuştu.''SON DERECE ÜZGÜNÜM''Cenk Torun ise kendisiyle ilgili çıkan iddialara sosyal medya hesabından yanıt vermişti:Son dönemde yıllarımı sevgi ve saygı ile paylaştığım, Nevin Torun'la yaşadığımız boşanma sürecimiz sebebiyle istemeden gündemin bir parçası oldum. Boşanmak zaten zor bir süreç iken gerçeğe aykırı yayınlar ya da ithamlar nedeniyle son derece üzgün olduğumu belirtmek isterim. Konuşmak, iddialara yanıt vermek ve olası polemiklere girmek tarzım olmadığı için susmayı ve hukuki haklarımı aramayı bu zamana kadar tercih ettim. Sadece işimi doğru ve iyi yapmaya çalışırken ve işimden başka hiçbir şeyle konuşulmak istemezken, 3 yıldır rol aldığım günlük dizi sebebiyle her anımı paylaşmak durumunda olduğum partnerim ve benimle ilgili gündeme gelen iddialar tamamen asılsızdır. Yapılan itibarsızlaştırma çabalarının eşimle olan boşanma kararımla hiçbir bağlantısı yoktur. Asılsız iddiaların, yalancı şahitlerin ve de haberlerin tamamı hukuki mücadelemiz sonucunda aydınlığa kavuşacaktır. Kanıt olarak ortaya atılan tüm görüntüler, dizinin çekim sürecine dahil çalışmalardır. Yapılan çirkin suçlamalara rağmen, saygı ve şevkle devam edeceğim. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan, güven ve inançla yanımda olan yapımcım, ekip arkadaşlarım, sevgiyle sarmalayan takipçilerime teşekkür ederim.''BOŞANMA DAVASI DEVAM EDİYOR''Oyuncunun 24 yıllık eşi Nevin Torun, ailesini ihmal ettiğini ve Faslı rol arkadaşı Mahassine Merabet ile yakınlaştığını öne sürerek zina gerekçesiyle boşanma davası açmıştı.Katıldığı bir davette görüntülenen oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.2. Sayfa'nın haberine göre; Cenk Torun, 24 yıllık eşi Nevin Torun ile boşanma davası hakkında konuştu. Torun; 'Henüz sonuçlanmadı, davamız devam ediyor. İnşallah o da en kısa zamanda sonuçlanır' ifadelerini kullandı.