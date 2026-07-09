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Ahmet Tatlıses’ten Babasına Sert Sözler

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Ankara'da hastanede fizik tedavisi devam ederken bugün oğlu Ahmet Tatlıses'ten yeni bir açıklama geldi.

Ekleme: 9.07.2026 - 11:08 Güncelleme: 9.07.2026 - 11:10 / Editör: Ozge Selin
brahim Tatlıses'in görüşmediği çocuklarından Ahmet Tatlıses, yine bomba açıklamalarda bulundu.

Ünlü isim, bir mekân çıkışında yaptığı açıklamalarda, hastanede fizik tedavi gören babası İbrahim Tatlıses hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Babasını hastanede kimsenin ziyaret etmediğini öne süren Ahmet Tatlıses, miras konusundaki açıklamalarıyla da gündem oldu.

'KİMSE ZİYARET ETMİYOR'
Ahmet Tatlıses, 'Bir aydır fizik tedavi görüyor, kimse de ziyaretine gitmiyor. Düşenin dostu bir yere kadar. Öyle süperim demekle olmuyor.' dedi.

'KEŞKE AKLISELİM DÜŞÜNSE'
Sert sözlerine devam eden Ahmet Tatlıses, 'Keşke İbrahim Bey de aklıselim düşünse... 'ben ne yapıyorum?' demesi lazım. Çünkü evlat her yerde bulunmuyor.'

'MİRASI ALIRIZ'
'Mirasımı devlete bırakacağım' diyen ünlü türkücünün bu sözlerini soran gazetecilere Ahmet Tatlıses, 'Olur mu öyle şey. Çocukları var, torunları var, yeğenler var... Asla öyle bir şey olamaz da, İbrahim beye gaf yaptırdılar. Devlet 'ben aciz miyim' der' ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARA KURUŞ YOK'
Geçtiğimiz aylarda hastaneden açıklama yapan ünlü türkücü miras açıklaması yapmıştı. Tatlıses, 'Bütün mirasımı devlete bıraktım. Çocuklarıma kuruş yok.' demişti.

Ahmet Tatlıses’ten Babasına Sert Sözler

Ahmet Tatlıses’ten Babasına Sert Sözler

Ahmet Tatlıses’ten Babasına Sert Sözler
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