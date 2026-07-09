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7 Yıllık Evlilik Bitiyor

Ünlü oyuncu Deniz Baysal, 7 yıldır aynı yastığa baş koyduğu müzisyen eşi Barış Yurtçu ile yollarını ayırma kararı aldı ve boşanma davası açtı.

Ekleme: 9.07.2026 - 11:12 Güncelleme: 9.07.2026 - 11:12 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncu Deniz Baysal ve müzisyen eşi Barış Yurtçu'dan kötü haber geldi.

İkili, 2019 yılında Çeşme'de dünyaevine girmişti. Aile arası ve arkadaşlar arasında düzenlenen törende çift, mutlu pozlarıyla da gündemde yer almıştı.

Uzun zamandır ayrılık iddialarıyla gündeme gelen ünlü çiftin beklenmedik kararı, magazin gündemine adeta bomba gibi düştü.

DAVAYI DENİZ AÇTI
Geçtiğimiz günlerde bir programa konuk olan kendisine 'mutlu evliliğin sırrı' sorulunca konuk programını terk eden ünlü çiftten Deniz Baysal, boşanma davasını açan taraf oldu.

EVLİLİĞİN TEMELİ SARSILDI
Davayı açan Deniz Baysal'ın evliliğin temelden sarsıldığını belirttiği ve "fikir ayrılıkları ve ilgisizlik" gerekçesiyle boşanma davası açtığı ve eşiyle yaşadığı evi de tamamen ayırdığı ifade edildi.

7 Yıllık Evlilik Bitiyor

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