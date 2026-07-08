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Yasemin Şefkatli'den Korkutan Paylaşımı

Sosyal medya fenomeni Yasemin Şefkatli, uçakta yaşadığı zor anları paylaştı.

Ekleme: 8.07.2026 - 12:01 Güncelleme: 8.07.2026 - 12:02 / Editör: Ozge Selin
İdo Tatlıses'in eşi fenomen Yasemin Şefkatli ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir’i Ocak 2024’te kucağına aldıktan sonra uçaktan korkmaya başladığını söylemişti.

Eşi ve çocukları ile tatile giden Yasemin gökyüzünde yine korku dolu anlar yaşadı.

Şefkatli sosyal medyadan yaşadıklarını şöyle anlattı:

"RESMEN SAVRULDUK"
"Uçak korkum her seferinde üstüne kata kata gidiyor. Dalaman’da yaşadığımız feci iniş, Antalya’ya da nasip oldu... Pilotun anonsuyla buluta girmemiz bir oldu, resmen savrulduk. O korkuyu tarif edemiyorum" dedi. Sonra ekledi: "Çocuklar yanımdayken daha güçlüyüm ama yine de nabzım, tansiyonum kendini zorluyor"

Yasemin Şefkatli'den Korkutan Paylaşımı

Yasemin Şefkatli'den Korkutan Paylaşımı
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