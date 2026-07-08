Saba Tümer'den Hüzünlendiren Paylaşım

Türk televizyonlarının sevilen isimlerinden ünlü sunucu Saba Tümer, babası Yalçın Tümer hayatını kaybetmişti. Tümer, babasının ölüm haberini, "Nereden bilebilirdim elini son tutuşum olacağını. Canım babam, ben senden razıyım. Nurlar içinde uyu" ifadeleriyle duyurmuştu.Tümer, babasının ani vefatıyla sarsıldı. Babası Yalçın Tümer'i son yolculuğuna uğurlayan Tümer'den veda paylaşımı geldi.Acısı çok taze olan Saba Tümer, aile albümünden paylaştığı nostaljik fotoğraflarla anne ve babasını andı. Tümer, 1995 yılında kalp krizi sonucu kaybettiği annesine ve 4 Temmuz'da vefat eden babasına Instagram hesabından paylaştığı duygu yüklü mesajla veda etti.Ünlü isim paylaşımında "Okul yıllarında ta İsviçre’de başlayan aşkınız, bizim dünyaya gelmemize vesile oldu. İyi ki siz bizi, biz de sizi seçmişiz. Hep kalbimizin en güzel yerindesiniz. Nurlar içinde uyuyun" ifadelerini kullandı.