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Gelen Yorumlara İsyan Etti

Survivor yarışmasıyla ünlenen Didem Ceran, yaptırdığı yüz nakli ile ilgili kendisine gelen kötü yorumları paylaştı.

Ekleme: 8.07.2026 - 11:27 Güncelleme: 8.07.2026 - 11:29 / Editör: Ozge Selin
2011’de katıldığı Survivor’daki performansıyla adından söz ettiren Didem Ceran, Güney Kore'de yüz nakli olmuştu. Ameliyattan önce ve sonraki günleri sosyal medya hesabından paylaşan ünlü isim, bu defa kendisine gelen olumsuz yorumlara dayanamadı.

NEFRET DOLU MESAJLAR ALIYOR
Geçirdiği büyük değişimle dikkatleri üzerine çeken 45 yaşındaki ünlü isim kendisine yönelik nefret mesajlarını ilk kez paylaştı.

Bir doktordan geldiğini öne sürdüğü ifadeler karşısında yaşadığı hayal kırıklığını anlatan Ceran yeni bir ameliyata daha gireceğini açıkladı.

İsyan eden Didem Ceran yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

''Bugün bu konuyla ilgili son kez, ama bu defa kalbimi tamamen açarak konuşuyorum.

"KADINLARA ÖRNEK OLMAK İÇİN PAYLAŞTIM"
2022 yılında yanlış ellerde hayatımın en büyük yıkımını yaşadım. Aynaya her baktığımda ruhumun nasıl parça parça olduğunu ancak bunu yaşayan kadınlar anlayabilir. Bu yüzden Ocak ayında Kore’deki ameliyat ve iyileşme sürecimi en savunmasız, en filtresiz halimle paylaştım. Tek amacım, başka hiçbir kadının benim yaşadıklarımı yaşamamasıydı. Ne bir reklam yaptım, ne para kazandım, ne de kimseden bir karşılık bekledim.

"YALLAH KORE'YE"
Peki bunun karşılığında ne aldım?

“Cenazen ülkeye dönsün.” yorumları… Ve daha da acısı, Türkiyeli bir doktorun bana açık açık; “Türkiye’ye döneceksin. Hasta olursan — ki inşallah olursun — hiçbir Türk doktoru seninle ilgilenmeyecek. Yallah Kore’ye.” diye yazması.

Gelen Yorumlara İsyan Etti

Bunu sıradan biri yazsaydı geçerdim. Ama bunu yazan kişinin bir hekim olması beni gerçekten derinden sarstı.

Bir kadının başka bir ülkede şifa araması ne zamandan beri suç oldu? Bir hekimin bir hastaya “İnşallah hasta olursun.” diyebilmesi hangi vicdana, hangi meslek ahlakına sığar?

"YORULDUM"
Şimdi önümde yeni ve zor bir ameliyat süreci var. Bu süreci, Ocak ayında olduğu gibi her gün hakaret okuyarak geçirmek istemiyorum. Bedenim iyileşmeye çalışırken ruhumu da nefret dolu yorumlardan korumaya çalışmaktan yoruldum.

Bu yüzden bundan sonraki süreci sadece beni gerçekten destekleyen abonelerimle paylaşacağım. Belki de hiçbir şey paylaşmayacağım. Çünkü kendimi korumak da benim hakkım.

Ve son olarak…

Benden bu kadar rahatsız olanlara bir saniyelik bir çözüm sunuyorum: Takibi bırakın.

Bana bu zorbalığı, bu merhametsizliği ve bu çaresizliği yaşatan herkese tek dileğim, bir gün başkasının merhametine ihtiyaç duyduklarında bugün bana gösterdikleri merhametsizliği hatırlamalarıdır. İlahi adalet er ya da geç tecelli eder.''

Gelen Yorumlara İsyan Etti
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