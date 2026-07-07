Gupse Özay Kendini Anlattı

Kendisi gibi oyuncu Barış Arduç ile evli olan bir çocuk annesi Gupse Özay, bu kez katıldığı bir YouTube programında yaptığı açıklamayla gündem oldu.Samimi sözleriyle dikkat çeken Gupse Özay, kendinden bahsetti.Özay, "Beni tanımayan insanlar komiklik yaptığım için saf zannederler ama ben çok şeytanımdır." açıklamasıyla gündeme oturdu.Açıklamalarına devam eden ünlü oyuncu, "Her şekilde yapılır ikna edilebilir zannediyorlar. Ama disiplinli bir tarafım var. İşte özellikle bu şekildeyim. Ben baştan uyarıyorum insanları. İş konusunda öyleyim" dedi.