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Gülçin Ergül'den 'Hepsi' İtirafı

Şarkıcı Gülçin Ergül, Hepsi grubunun dağılma süreci ve eski grup arkadaşlarıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Ekleme: 7.07.2026 - 12:37 Güncelleme: 7.07.2026 - 12:38 / Editör: Ozge Selin
Yıllar öncesinin popüler gruplarından Hepsi Grubu'nun dağılması, Türk pop müzik sahnesinde hala konuşulan olaylardan biri olarak yerini koruyor.

O dönem yaşananların üzeri kapalı tutulmaya çalışılsa da taraflar arasında üstü kapalı göndermeler ve imalı açıklamalar eksik olmamıştı.

Grubun dağılmasının ardından geçen yıllar geçse de göndermeli açıklamalar bitmek bilmedi.

Üyelerden Gülçin Ergül, bugün Derya Uluğ konserini dinlemek üzere Harbiye Açıkhava'ya geldi.

Gülçin Ergül'den 'Hepsi' İtirafı

"KÖPRÜLERE YAKTIK"
Ergül'e daha önce Hepsi grubuyla ilgili yaptığı açıklamaları sordu. Şarkıcı, daha önce yaptığı açıklamalara bugün bir yenisini ekledi. Gülçin Ergül, "Biz bazı şeyleri köprüleri yakarak harcadık bence. Yani ben kendi adıma o şekilde düşünmüyorum ama çok konuşuldu. Bu da beni çok yıprattı. Onları yutup da hiç olmamış gibi yapamıyorum. Orda da biraz haklı olduğumu düşünüyorum" dedi.

Ayrıca Ergül, 'Dağılmada etkiniz olduğu iddia edildi' sorusu üzerine ise ünlü şarkıcı "Evet ama bu bir karalamaydı bence. Dediğim gibi her şey etkileşim. Ben uzun süre çok konuşmamaya çalıştım ama bazı bilinen yanlışları düzeltmekten çekinmemem gerekiyormuş ki insanlar doğruları öğrensin" diye konuştu.

Gülçin Ergül'den 'Hepsi' İtirafı
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