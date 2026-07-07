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Esmer Güzele Yorum Yağdı

Sosyal medya hesabından yeni fotoğraflarını yükleyen ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, Paris pozlarıyla beğeni topladı.

Ekleme: 7.07.2026 - 12:28 Güncelleme: 7.07.2026 - 12:29 / Editör: Ozge Selin
Ekranların esmer güzellerinden oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 2024 yılında dünyaevine girmişti. Ünlü çift, 29 Ocak 2025 tarihinde Mylan adını verdikleri erkek bebeklerini kucaklarını almıştı.

Esmer Güzele Yorum Yağdı

TARİHİ POZ
Ünlü oyuncu Pamuk, geçtiğimiz gün Paris Moda Haftası'na katıldı. Ünlü oyuncu, burada giydiği kıyafet ve güzelliğiyle ilgi çekti.

Tarihi bir binanın önünde objektiflere yansıyan oyuncu, dantel ve payet detaylarının öne çıktığı altın tonlarındaki elbise tercih etti.

BEĞENİ TOPLADI
Derin V yaka kesimi, uzun kollu formu ve ince kemer detayıyla tamamlanan iddialı kombini, doğal makyajı ve düz bırakılan saçlarıyla tamamlayan oyuncu, sade ama etkileyici görünümüyle beğeni topladı.

Oyuncunun Paris Moda Haftası'ndan paylaştığı kareler, kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi görürken, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Esmer Güzele Yorum Yağdı
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