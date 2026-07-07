Esmer Güzele Yorum Yağdı

Ekranların esmer güzellerinden oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 2024 yılında dünyaevine girmişti. Ünlü çift, 29 Ocak 2025 tarihinde Mylan adını verdikleri erkek bebeklerini kucaklarını almıştı.Ünlü oyuncu Pamuk, geçtiğimiz gün Paris Moda Haftası'na katıldı. Ünlü oyuncu, burada giydiği kıyafet ve güzelliğiyle ilgi çekti.Tarihi bir binanın önünde objektiflere yansıyan oyuncu, dantel ve payet detaylarının öne çıktığı altın tonlarındaki elbise tercih etti.Derin V yaka kesimi, uzun kollu formu ve ince kemer detayıyla tamamlanan iddialı kombini, doğal makyajı ve düz bırakılan saçlarıyla tamamlayan oyuncu, sade ama etkileyici görünümüyle beğeni topladı.Oyuncunun Paris Moda Haftası'ndan paylaştığı kareler, kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi görürken, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.