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Yeni Sevgilisiyle Gündemde

Son dönemde Rap dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Çakal lakaplı Emirhan Çakal, yeni sevgilisiyle konuşuluyor.

Ekleme: 6.07.2026 - 11:55 Güncelleme: 6.07.2026 - 11:56 / Editör: Ozge Selin
Kariyeri ve özel hayatıyla magazin gündeminden yer alan rapçi Çakal, imaj değişikliğinin ardından son halini Instagram'dan takipçileriyle paylaşmıştı.

SEVGİLİSİ ORTAYA ÇIKTI
Son dönemin popüler rapçisi Çakal’ın bir süredir merak edilen, sır gibi sakladığı gizemli sevgilisinin kim olduğu sonunda ortaya çıktı.

Ünlü rapçinin kalbini çalan ismin, güzelliğiyle podyumları kasıp kavuran ünlü model Helene Isen.

UYUMLARI BEĞENİLDİ
Aşk hayatını gizli tutmayı seven Çakal, aşk hayatıyla bir kez daha sosyal medyayı sallamış oldu. Bu sürpriz aşkın ilk sinyalleri hayranlarını heyecanlandırırken, yeni çiftin uyumu tam not aldı.

Yeni Sevgilisiyle Gündemde

Yeni Sevgilisiyle Gündemde

Yeni Sevgilisiyle Gündemde

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