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Megastar Tarkan İmaj Değiştirdi

Önceki gün Almanya'da hayranlarıyla buluşan ünlü şarkıcı Tarkan, sahneden iner inmez saçlarını kestirdi.

Ekleme: 6.07.2026 - 11:28 Güncelleme: 6.07.2026 - 11:29 / Editör: Ozge Selin
Dünyaca ünlü starımız Megastar lakaplı Tarkan, son dönemde Türkiye'deki konserleriyle gündem oldu. İstanbul konserlerinden aylar sonra Ankara'da da sahne alan Tarkan, bu kez Almanya'nın Dortmund kentinde açık hava konserinde hayranlarıyla bir araya geldi.

2 SAAT ŞARKI SÖYLEDİ
Tarkan'ın Westfalenpark'ta gerçekleşen konserine hayranları adeta akın etti. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan ünlü isim, dillere pelesenk olan şarkılarını seslendirdi.

Sahneden iner inmez sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü isim, herkesi şaşırttı. Yaz mevsimine özel imaj değişikliğine giden Tarkan, yeni saçlarını paylaştı.

"SAÇLARIMI KESTİRDİM"
Tarkan, son halini yayınladığı karelerin altına, "Bu arada Dortmund konserinde sahneden iner inmez kuliste saçlarımı yaz için kısacık kestirdim. Nasıl olmuş? :) Beğendiniz mi?" yazdı.

Megastar Tarkan İmaj Değiştirdi

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