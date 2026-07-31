Yıllar Sonra Görüntülendi!

Ünlü şarkıcı Gülşen, 10 Haziran 2016 yılında aranjör Ozan Çolakoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Çift 2017 yılında Azur Benan adını verdikleri oğullarını kucağına almıştı.Çocuğunun eğitimş için yurt dışına yerleşen ünlü çift, işler dolayısıyla sık sık İstanbul'a gelmeye devam ediyor.ANNESİNİ DİNLEDİDün akşam İstanbul'da sahne alan Gülşen, hem tarzı hem dansı hem de uzun yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Azur ile gündeme geldi. Arkadaşlarıyla birlikte annesini ön sıralarda izleyen Azur'un son hali dikkat çekti.AZUR BÜYÜDÜAzur Benan'ın son halini görenler de ikiye bölündü. Bir kısım Azur Benan'ı annesine bir kısım da babasına benzetti.