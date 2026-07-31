Yaşadığı sağlık problemleri yüzünden 8 kez ameliyat olan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, operasyon sonrası hastanede odasından yeni bir paylaşım yaptı.

Son iki yılda sekiz kez bıçak altına yatan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu sağlık sorunlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.Rahminden miyom aldırmak için ameliyata giren operasyon esnasında yanlış bir işlem yapılan oyuncunun tedavisine devam ediliyor.Ünlü isim hastanedeki son halini paylaştı. Ameliyat sonrası kontrolleri devam eden oyuncu hastanedeki karesini "Bir nükleer tıp bölümüne gelmediğim kalmıştı" notuyla paylaştı.