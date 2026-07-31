Beyaz Elbisiyle Poz Verdi

28 yaşındaki televizyon yıldızı Kylie Jenner, bir marka için kamera karşısına geçti.Büyükannesi MJ Campbell'ın vefatının yasını tutan Jenner, yine de işlerini ertelemedi. Sosyal medyada aktif olan dünyaca ünlü isimi yeni pozlarını takipçileriyle buluşturÜnlü isim, ilk fotoğrafta büyük kayalara yaslanarak transparan beyaz bir elbiseyle poz verdi. Derin dekolteli ve kolsuz tasarıma sahip elbisesini uzun koyu renk saçları tamamladı.İki çocuk annesi Jenner, yarı transparan kahverengi uzun elbisesiyle de poz verdi.