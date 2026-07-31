  • USD: 47,35 - 47,43
  • EURO: 54,48 - 54,58
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Beyaz Elbisiyle Poz Verdi

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Kylie Jenner, transparan beyaz elbisesi ve fit fiziğiyle dikkat çekti.

Ekleme: 31.07.2026 - 11:37 Güncelleme: 31.07.2026 - 11:37 / Editör: Ozge Selin
28 yaşındaki televizyon yıldızı Kylie Jenner, bir marka için kamera karşısına geçti.

Büyükannesi MJ Campbell'ın vefatının yasını tutan Jenner, yine de işlerini ertelemedi. Sosyal medyada aktif olan dünyaca ünlü isimi yeni pozlarını takipçileriyle buluştur

KAYALARDA POZ
Ünlü isim, ilk fotoğrafta büyük kayalara yaslanarak transparan beyaz bir elbiseyle poz verdi. Derin dekolteli ve kolsuz tasarıma sahip elbisesini uzun koyu renk saçları tamamladı.

İki çocuk annesi Jenner, yarı transparan kahverengi uzun elbisesiyle de poz verdi.

Beyaz Elbisiyle Poz Verdi

Beyaz Elbisiyle Poz Verdi
31 Temmuz’da RAMS Park’ta gerçekleştirilen TÜGVA Yaz Okulları Finali’nde ilk kez seslendirilen eser;BALA
AZERBAYCAN HAVA KUVVETLERİ’NDE HAVELSAN İMZASI
İKİ SANAT TARİHÇİSİNİN KEŞİF YOLCULUĞU “THE KNOT: GATEWAY TO ANATOLIA”
BAKAN ERSOY: GECE MÜZECİLİĞİNDE DÜNYAYA ÖRNEK OLDUK
YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINAN BEŞİKÇİOĞLU'NUN MİLYONLUK GELİR, KABARIK SERVET, ŞÜPHELİ PARA TRAFİĞİ
GÜLLÜ DOSYASINDA İDDİANAME HAZIRLANDI; BAŞSAVCILIK AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ
BAKAN ERSOY: KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI’NIN AZİZ EMANETİNE SAHİP ÇIKIYORUZ
Bakan Memişoğlu'ndan Sanatçı Çelik'e Teşekkür Mesajı! 'Sağlık Ailemizin Yüreğini Isıttınız'
VAHAP SEÇER'İN KARDEŞİNDEN ÖZGÜR ÖZEL’İN “KASASI”NA SEÇİM ÖNCESİ 250 BİN TL’LİK PARA TRANSFERİ YAPILDIĞI TESPİT EDİLDİ
MASAL DİYARI KAPADOKYA’NIN EV SAHİPLİĞİNDE NEVŞEHİR KÜLTÜR YOLU BAŞLADI
TÜGVA Yaz Okulları Finali'26 RAMS Park'ta tarihi bir coşkuyla gerçekleşti
Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Dedetaş'ın ifadesi ortaya çıktı.
Milli Savaş Uçağı KAAN'ın Taksi Testi Başarıyla Tamamlandı! İHA'lar İle Ortak Çalışabilecek
Türkiye'nin Turizm Geliri İlk 6 Ayda 25,7 Milyar Dolar Oldu! Bakan Ersoy Açıkladı
Oyuncu Eda Ece'den 'Pes Dedirten' sSzler! 'Haluk Levent'i Tanımıyorum'
ETİMESGUT’TAN “İSTANBUL’A UZANAN RÜŞVET HATTI” TESPİT EDİLDİ! “İKİ OTOBÜS PARASI GETİRECEKSİN”
Türkiye'den Koalisyona Destek! Kızıldeniz'de Güvenlik İçin Yeni Adım
'Aşk Oyunu' Çetesine Operasyon! Flört Vaadiyle Evlerine Çağırdılar Dehşeti Yaşattılar
TÜRKİYE TURİZMİ KÜRESEL DALGALANMALARA KARŞI BAĞIŞIKLIK KAZANDI
MİT İle Ortak Operasyon! Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı
Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Üniversitelerde Yeni Dönem! Yasayla Gelen 10 Önemli Değişiklik

Üniversitelerde Yeni Dönem! Yasayla Gelen 10 Önemli Değişiklik

İstanbul'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak! Saat Verildi

İstanbul'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak! Saat Verildi

Samsung’dan Korkutan Kriz Uyarısı: Çip Kıtlığı 2028'e Kadar Uzayabilir

Samsung’dan Korkutan Kriz Uyarısı: Çip Kıtlığı 2028'e Kadar Uzayabilir

Eve Göktaşı Çarptı! NASA Harekete Geçti

Eve Göktaşı Çarptı! NASA Harekete Geçti

Taksilerde Kurallar Değişti! Yeni Yaş Sınırı Getirildi

Taksilerde Kurallar Değişti! Yeni Yaş Sınırı Getirildi