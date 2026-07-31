Aşıklar Amsterdam'da

Kariyeriyle ve özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Sinem Ünsal, uzun süredir meslektaşı Berk Cankat'la aşk yaşıyor. Aşıklar tatil için Amsterdam'a gitti.

Hayranlarının yeni sezonu heyecanla beklediği projelerden Uzak Şehir'in yıldızı Sinem Ünsal ve sevgilisi Berk Cankat'ın aşk hayatı magazinde yer almaya devam ediyor.Sık sık seyahate çıkan ikilinin yeni tatil rotası Hollanda'nın başkenti Amsterdam oldu.Ünlü çift, yeni romantik karelerini Instagram'dan paylaştı. İkilinin pozlarına kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.