Rapçi Blok3 Tatilde

"Blok3" adıyla tanınan rap sanatçısı Hakan Aydın'a yönelik saldırı hazırlığında oldukları öne sürülen şüpheliler, "Emniyetten Blok155 Operasyonu" adıyla düzenlenen operasyonla geçtiğimiz günlerde yakalanmıştı.Rapçi Hakan Aydın, Bodrum Yalıkavak'ta tatil yaparken görüntülendi.Tatilin keyfini çıkaran ünlü isim, yanına gelen hayranlarıyla ilgilenerek fotoğraf çektirdi.Gün boyu sohbet edip yemek yiyen Aydın, daha sonra botla bölgeden ayrıldı. Kendisine yönelik suikast hazırlığı iddiasıyla 7 şüphelinin tutuklanmasının ardından tatiline devam eden rapçinin keyifli ve huzurlu halleri dikkat çekti.